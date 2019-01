MONTERONI/LECCE-Doppio appuntamento leccese per la presentazione del libro “La dieta persona” scritto da Tiziana Stallone ed edito da Tre60. Quello di cui scrive e parla la biologa nutrizionista, con esperienza in psico-nutrizione, è il primo metodo basato sulla personalità per controllare il senso della fame, sentirsi appagati e dimagrire. L’altissimo tasso di fallimento delle diete dimostra che un programma dimagrante generico, non può essere adatto a chiunque. Tiziana Stallone, quindi, ha descritto l’atteggiamento del cibo in quattro profili psicologici: il mangiatore malinconico, il compulsivo, il sociale e l’edonista. Per ciascuno di essi ha elaborato un programma alimentare distinto per cambiare stabilmente le proprie abitudini alimentari. Gli appuntamenti della biologa nutrizionista hanno inizio nella mattinata, presso il Campus Ekotekne di Monteroni, dove, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, incontrerà i futuri biologi per parlare con loro di prospettive di lavoro e previdenza, essendo presidente Enpab (Ente di Previdenza in favore dei Biologi). Alle ore 17.30 invece, l’autrice si sposta nella biblioteca delle Marcelline per la presentazione del suo nuovo libro.

L’evento nasce grazie all’interesse e all’idea di Laura De Santis e Stefania Leone, entrambe biologhe nutrizioniste e e specialiste in scienze dell’alimentazione, con il supporto del Lions Club Lecce Tito Schipa e Lions Club Copertino. Laura De Santis e Stefania Leone dialogheranno con l’autrice con i saluti della superiora Sr. Augusta Keller, responsabile istituto di Cultura e Lingue Marcelline; Donatella Cazzato, presidente Lions Club Tito Schipa; Loredana Marulli, presidente Lions Club Copertino; Marcello Bacile, officer distrettuale “disturbi comportamentali dell’alimentazione”; Maria Serena Camboa, delegato Lions Zona 18.