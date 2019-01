LECCE – Fratelli d’Italia invita tutto il centrodestra a evitare fughe in avanti per bocca del segretario leccese, dottor Antonio Mazzotta: “Ora che l’amministrazione Salvemini è giunta al capolinea auspico un’impennata di buon senso da parte di tutti in questa nuova tornata elettorale che riporta indietro le lancette al 2017 permettendo ai cittadini Leccesi di tornare alle urne entro maggio. Il toto-candidati non mi ha mai affascinato né mi suggestiona l’idea che alcune persone si riuniscano e decidano senza interpellare la base o gli organi politici di riferimento. La segreteria cittadina di Fratelli d’Italia, costituitasi un anno fa, non intende fare la comparsa sciocca, tutt’altro! Se siamo stati in silenzio lo abbiamo fatto per rispetto dei ruoli e per senso di responsabilità nei confronti della città. Le fughe in avanti sono destinate ad essere riprese dal gruppo, i proclami ad essere miseramente smentiti. Fratelli d’Italia da sempre sostiene, nel solco del rinnovamento, la via delle primarie, regolamentate da tutti i partecipanti alla coalizione: partiti e movimenti civici; e proprio a questi rivolgiamo un particolare invito, convinti che siano una risorsa di uomini e di idee.

Così, insieme, con l’intento di tracciare il perimetro entro il quale gli alleati di coalizione possono scegliere il migliore fra i candidati sindaco ed in seguito agire forti anche in caso di ballottaggio senza essere costretti a ricorrere ad artifici tecnici fallimentari per amministrare una città.

Con questi propositi la segreteria cittadina di Fratelli d’Italia intende partecipare ad ogni tavolo utile a disegnare il migliore profilo e la migliore strada da percorrere e invita le segreterie cittadine di Forza Italia, Lega e Direzione Italia a fare ogni sforzo utile per abbracciare i movimenti e avere la coalizione più forte da opporre ad una sinistra ancora disorientata”.