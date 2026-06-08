“Autovelox senza omologazione, è ora di spegnerli: basta multe illegittime e rischi per le casse comunali”

LECCE – La notizia della bocciatura del ricorso del Comune contro le multe annullate dal giudice di pace ed elevate attraverso l’autovelox, ha scatenato le polemiche nel centrosinistra. Christian Gnoni, Antonio De Matteis, Giovanni Occhineri, Andrea Fiore e Marco De Matteis partono all’attacco e chiedono lo spegnimento dei rilevatori elettronici: “L’ennesima pronuncia giudiziaria che conferma l’illegittimità delle sanzioni elevate tramite autovelox installati sulla tangenziale impone una riflessione seria e una decisione immediata. Mantenere attivi gli autovelox e continuare a notificare verbali nulli non è più accettabile. Il risultato è un duplice danno per la collettività. Da una parte ci sono i cittadini che ricevono richieste di pagamento fondate su verbali che i tribunali continuano ad annullare.

Dall’altra se i cittadini fanno ricorso, lo vincono puntualmente e se il Comune viene condannato alle spese si generano debiti fuori bilancio che finiscono per gravare sull’intera comunità. L’interesse è di tutti! Senza considerare la responsabilità politica-amministrativa di continuare a far funzionare un apparecchiatura ritenuta illegittima dalla legge.

Un comune che dovrebbe operare, per definizione, nell’alveo della legalità non può continuare ad utilizzare un’apparecchiatura che sa essere illegittima! Per di più, mantenere funzionanti quegli autovelox, paradossalmente, peggiora la sicurezza stradale: chiunque può correre quanto gli pare tanto fa ricorso e vince! Per queste ragioni chiediamo nuovamente all’Amministrazione di procedere allo spegnimento degli autovelox. È il momento di assumersi finalmente questa responsabilità e di agire nella legalità: persistere nell’attuale situazione appare sempre meno giustificabile”.