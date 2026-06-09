Vigili stagionali, scoppia la polemica sul bando: Rotundo attacca il requisito dell’esperienza, Capoccia difende la scelta

LECCE – L’obiettivo è rafforzare la polizia locale durante i mesi più impegnativi dell’anno, quando l’afflusso turistico, gli eventi e le manifestazioni moltiplicano le esigenze di controllo del territorio. Ma il bando pubblicato dal Comune per l’assunzione di dieci vigili stagionali ha acceso uno scontro politico nel corso della Commissione Traffico di questa mattina.

La procedura selettiva, che si concluderà con la prova prevista il prossimo 30 giugno, consentirà di assumere dieci agenti a tempo determinato dal 15 luglio al 15 settembre. Un rinforzo destinato a un corpo che oggi conta appena 79 operatori, a fronte dei circa 180 in servizio una decina di anni fa.

Al centro della discussione il requisito richiesto ai candidati: aver maturato almeno sei mesi di esperienza nella Polizia Locale. Una clausola contestata dal consigliere comunale del Partito Democratico Antonio Rotundo, che ha definito il criterio “discriminatorio e penalizzante soprattutto per i giovani”. Nel suo intervento, Rotundo ha spiegato le ragioni della contestazione: “Il requisito obbligatorio dell’esperienza lavorativa di almeno 6 mesi è discriminatorio e penalizzante soprattutto per i giovani. Nei bandi di concorso per l’assunzione di agenti di polizia municipale a tempo indeterminato il requisito dell’esperienza lavorativa pregressa non è un requisito richiesto dalla legge, per l’ammissione ai concorsi è richiesto di base solo il diploma di maturità, patente B, idoneità psico-fisica, eccetera. L’esperienza può essere richiesta e valutata solo come titolo che dà diritto a un punteggio aggiuntivo. Nell’avviso pubblico indetto dal Comune di Lecce per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di vigili urbani stagionali si è scelto invece di inserire il criterio dell’esperienza pregressa come requisito di accesso obbligatorio, di fatto è un concorso riservato. Chi non ha già svolto l’attività di agente di polizia municipale per almeno 6 mesi è tagliato fuori dal bando.

Una preclusione assurda e sbagliata da ogni punto di vista, gravemente discriminatoria perché immotivatamente esclude dalla selezione candidati che hanno tutti i requisiti per svolgere il ruolo di vigile urbano. In questo modo vengono ingiustamente penalizzate soprattutto le giovani generazioni. Altri comuni della nostra provincia, per esempio Gallipoli e Otranto che fanno ricorso da molti anni a vigili stagionali, non hanno utilizzato requisiti bloccanti come invece ha fatto l’amministrazione comunale di Lecce”.

Alle critiche ha risposto l’assessore alla Polizia Locale, Giancarlo Capoccia, che ha difeso la scelta dell’amministrazione spiegando che il requisito è stato introdotto esclusivamente per ragioni organizzative e operative. “Chi ha già esperienza necessita di uno o due giorni di formazione. Diversamente servirebbe un mese di addestramento per un impiego di appena trenta giorni. Non c’è alcuna discriminazione, ma la necessità di avere personale immediatamente operativo”. L’intervento costerà complessivamente 64 mila euro e sarà finanziato attraverso una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative. La graduatoria che verrà formata resterà valida per tre anni e potrà essere utilizzata anche per eventuali ulteriori assunzioni a termine.

Durante la seduta è intervenuto anche il comandante della Polizia Locale, Donato Zacheo, che ha ricordato le difficoltà vissute dal comando negli ultimi anni a causa della progressiva riduzione dell’organico. “Lo scorso anno siamo riusciti a garantire tutti i servizi grazie alla disponibilità e al senso di responsabilità degli agenti”, ha spiegato, sottolineando come i nuovi assunti saranno impiegati soprattutto nelle attività di controllo e presidio del territorio.

Lo stesso Zacheo ha però evidenziato che il ricorso ai vigili stagionali non può rappresentare una soluzione definitiva. Per il comandante servono nuove assunzioni a tempo indeterminato per colmare una carenza che negli anni ha ridotto il corpo a meno della metà degli effettivi di un decennio fa.

L’amministrazione guarda già al futuro e punta a raddoppiare il numero degli stagionali nel 2027, portandoli da dieci a venti unità. Ma il dibattito acceso in Commissione dimostra che il tema del reclutamento degli agenti continua a dividere politica e amministrazione, soprattutto quando si tratta di individuare il giusto equilibrio tra esigenze operative immediate e opportunità da offrire ai giovani in cerca di una prima esperienza professionale.