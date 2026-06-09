Villa Comunale di Lecce, ultimatum al Comune: la REI impugna l’affidamento e prepara la battaglia in tribunale

LECCE – “L’affidamento trentennale della villa è da annullare”. La REI srl, società con sede a Cavallino in via Beatrice d’Aragona, guidata dal professor Giuseppe Cesario Calò, attraverso l’avvocato Daniele Montinaro contesta l’esito della gara vinta da “Andiamo srls” e chiede una nuova valutazione delle offerte. Una diffida, la costituzione in mora del Comune e la richiesta di revocare immediatamente l’aggiudicazione della concessione della Villa Comunale: all’orizzonte un nuovo contenzioso attorno al piccolo polmone verde nel cuore della città.

Nell’atto inviato al Comune, la REI ricostruisce l’intera vicenda amministrativa, a partire dalla proroga dei termini del bando pubblicato per la gestione della Villa Comunale “Giuseppe Garibaldi”. Secondo la società, la motivazione utilizzata dall’amministrazione per giustificare il rinvio della scadenza, ovvero l’impossibilità di effettuare sopralluoghi perché gli immobili sarebbero stati murati, “si palesa non veritiera”, poiché la stessa REI aveva già effettuato il sopralluogo il 23 ottobre 2025 trovando gli accessi aperti.

Ma il cuore della contestazione riguarda soprattutto il confronto tra le due società. Da un lato la REI, azienda già operativa e con una struttura organizzativa consolidata; dall’altro Andiamo srl, costituita il 25 novembre 2025, appena pochi giorni prima della scadenza prorogata del bando. Un aspetto che porta i legali della società di Cavallino a chiedersi: “Come può una società nata il 25.11.25 aver richiesto il sopralluogo sette giorni prima della scadenza del 01.12.25?”.

Nella diffida viene evidenziato come la REI possieda una serie di requisiti che, a suo giudizio, avrebbero dovuto incidere maggiormente sulla valutazione finale. La società dispone infatti delle classificazioni ATECO per la gestione di parchi di divertimento e parchi pubblici, per le attività di ristorazione con servizio al tavolo, per la somministrazione di bevande in bar e caffetterie e per le attività artistiche e di spettacolo. Inoltre è titolare di una licenza per pubblico spettacolo e intrattenimento rilasciata dal Comune di Cavallino. Secondo quanto riportato nella diffida, tali requisiti non risultavano invece presenti in capo alla società aggiudicataria.

Anche sul piano economico il confronto proposto dalla REI è netto. La società dichiara di avere 51 dipendenti e di aver registrato negli ultimi tre esercizi fatturati superiori ai cinque milioni di euro nel 2022 e ai dieci milioni di euro nel 2023 e nel 2024. Dati che, secondo la ricostruzione dei legali, dimostrerebbero una capacità gestionale e finanziaria consolidata.

Particolarmente significativo è poi il richiamo all’esperienza maturata direttamente sul territorio. La REI ricorda infatti di aver realizzato e di gestire dal marzo 2025, nel Comune di Cavallino, un grande parco attrezzato composto da bar, ristorante, pizzeria, palco per eventi e area giochi per bambini, capace di accogliere fino a 1.600 persone. Per la realizzazione della struttura e dei relativi arredi sarebbero stati investiti circa 2,5 milioni di euro. Un’esperienza che la società considera perfettamente coerente con il progetto della Villa Comunale e che, secondo la diffida, sarebbe mancata alla concorrente. “Non risulta alcuna esperienza realizzata in capo alla società”, scrivono infatti i legali riferendosi ad Andiamo srl, aggiungendo che le uniche esperienze richiamate negli atti riguarderebbero genericamente il curriculum dell’amministratore.

Anche il confronto sugli investimenti proposti nella gara viene utilizzato come elemento di contestazione. La REI sostiene di aver presentato un progetto da oltre 1,5 milioni di euro comprendente ludoteca, ristorante, bar, videosorveglianza, riqualificazione del parco, attrezzature e arredi. L’offerta della società aggiudicataria si sarebbe invece fermata a poco più di 542 mila euro complessivi. Di fronte a questi dati, la società definisce quanto emerso dall’accesso agli atti “francamente imbarazzante e grave” e parla di una situazione “davvero incredibile ed incresciosa”. Tra i rilievi compare anche la valutazione attribuita alla proposta di rendere fruibili le gallerie sotterranee della Villa. Secondo la REI, la commissione avrebbe assegnato punteggi a un’ipotesi riguardante spazi che oggi sarebbero “assolutamente non visitabili”, perché in parte crollati e bisognosi di importanti lavori di recupero.

Per questo la società chiede al Comune di “provvedere immediatamente e senza indugio” alla revoca dell’aggiudicazione e dell’eventuale contratto già sottoscritto, di “riconvocare la Commissione giudicatrice” e di procedere a una nuova valutazione delle offerte. In subordine viene chiesto l’annullamento dell’intera procedura. L’ultimatum è fissato in dieci giorni: trascorso questo termine, la REI annuncia che si rivolgerà “al Tribunale competente” e segnalerà alle autorità “i gravi fatti accaduti”. Una sfida che rischia di trasformare l’affidamento della Villa Comunale in uno dei casi amministrativi più delicati delle prossime settimane.