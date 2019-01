LECCE – “Pur di fare polemica contro Salvini, i sindaci di sinistra si lamentano perfino quando i comuni da loro amministrati ricevono fondi da spendere. È francamente ridicolo l’atteggiamento di Donato Metallo, Sindaco di Racale, che sembra addirittura infastidito dal ricevere fondi per il Comune da parte del Ministero dell’Interno capeggiato da Matteo Salvini. Probabilmente gli dà noia che, dopo anni in cui i suoi amici del Pd al governo hanno abbandonato e massacrato gli enti locali, sia stata la Lega a risolvere i problemi rimasti in sospeso.” Lo dichiarano in una nota i parlamentari pugliesi della Lega Anna Rita Tateo, Rossano Sasso e Roberto Marti con il segretario cittadino della Lega di Racale, Alessio Parata.

“Su una cosa Metallo ha ragione: questi fondi non arrivano per merito di una singola persona. Se infatti – hanno concluso i leghisti – 180 Comuni pugliesi sotto i 20mila abitanti riceveranno soldi da spendere per la messa in sicurezza delle opere pubbliche, è merito di Salvini e di tutta la squadra Lega, al Governo e in Parlamento. Abbiamo promesso attenzione e supporto ai territori in campagna elettorale, i cittadini ci hanno votato per questo e noi stiamo passando dalle parole ai fatti; con buona pace di Metallo e delle sue paturnie. Invece di fare sterile polemica politica, pensi a come spendere i fondi che riceverà dal Ministero di Salvini nell’interesse dei suoi concittadini”.