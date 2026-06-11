“Alle porte della città” spicca il concerto di Enzo Petrachi

LEQUILE (Lecce) – Si intitola “Alle porte della città” l’evento con cui Lequile apre simbolicamente il suo cuore e invita cittadini, visitatori e curiosi a scoprire un territorio ricco di storia, bellezza e cultura. Sabato 13 giugno, il comune salentino si racconta a partire dalle 20 attraverso un percorso immersivo che valorizza il suo centro storico e le sue molteplici identità. Tra i momenti di maggiore richiamo spicca il grande concerto di Enzo Petrachi, autentica icona della musica popolare salentina, protagonista dello spettacolo “Petrachi & Friends”. Un evento speciale che vedrà il Re del Folk Leccese condividere il palco con alcuni dei più amati artisti della scena musicale pugliese: Cesko e Puccia, storiche voci degli Après La Classe, e Luigi Bruno, tra i più apprezzati musicisti e autori del panorama regionale. Un incontro artistico inedito che unirà tradizione e contemporaneità, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso i suoni, le storie e l’identità culturale del Salento. L’iniziativa nasce come progetto di marketing territoriale con l’obiettivo di promuovere e rendere riconoscibile il patrimonio materiale e immateriale di Lequile, un luogo che custodisce tradizioni antiche e al tempo stesso una vivace sensibilità artistica contemporanea. Durante l’evento, il centro storico diventa un vero e proprio viaggio esperienziale, un itinerario fatto di atmosfere, incontri e narrazioni che conducono alla scoperta di una comunità autentica e accogliente. Lequile si svela attraverso le sue case a corte, le chiese barocche, i palazzi storici e le architetture che definiscono l’identità del paese. Ogni strada, vicolo e piazzetta si trasforma in una tappa di un percorso che intreccia storia, arte e vita quotidiana, creando un dialogo tra passato e presente. Ma Lequile non è solo patrimonio architettonico: è anche una terra di musicisti, artisti e creativi, espressione di un tessuto culturale dinamico che anima l’intero territorio. “Alle porte della città” vuole essere dunque molto più di un evento: è un racconto collettivo, una celebrazione del territorio e delle sue risorse, un invito a riscoprire Lequile come luogo vivo, creativo e generoso. Promuovere Lequile significa mettere in luce il suo patrimonio, ma anche la sua capacità di accogliere e di sorprendere.