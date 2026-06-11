La ricetta del giorno: Salsiccia agli agrumi e cannella

Ingredienti per 4 persone:
500 gr di salsiccia fresca tagliata a punta di coltello
2 cipolle di Tropea
2 limoni biologici
2 arance
50 gr di cannella
Alloro
Vino rosso
Olio evo
Sale
Procedimento:
Spremere le arance e i limoni;
Soffriggere le cipolle in un filo di olio di oliva;
Aggiungere la salsiccia, lasciare rosolare da tutti i lati girandola più volte e aprirla a portafoglio;
Aggiungere il succo di arancia e limone;
Tirare col vino;
Aggiungere la cannella e l’alloro;
Lasciare cuocere a fuoco lento aggiustando di sale;
Servire calda.
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