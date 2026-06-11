L’almanacco di oggi 11 giugno

Il Santo del giorno: S. Barnaba apostolo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci parla mutu unchia palloni. Significato: Chi parla molto gonfia palloni.
– Sono nati in questi giorno
1864 Richard Strauss
1964 Jean Alesi
1980 Ivano De Bortolis
– Proverbio
Non si fa nessuna frittata senza rompere le uova
– Accadde oggi
1979 muore l’attore John Wayne
1984 muore Enrico Berlinguer. Era stato colto da malore pochi giorni prima, alla fine di un comizio tenutosi a Padova
1993 esce il film “Jurassic Park”. Le vendite al botteghino, durante il fine settimana, raggiungono in Americana una cifra record di incassi
– Scoperte
1936 Prima lente a contatto in plexiglas