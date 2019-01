F.Oli.

MATINO-CASARANO (Lecce) – Non solo ai danni della ex moglie, della compagna, della fidanzata o sul posto di lavoro. Il reato di stalking si declina anche ai danni di un vicino. Come accaduto al titolare di un’agenzia immobiliare molestato più e più volte da una coppia di coniugi: L.D.D., 53 anni e A.F., di 51, residenti a Matino, rinviati a giudizio dal gup Edoardo D’Ambrosio al termine dell’udienza preliminare che si è celebrata in questi giorni.

L’inizio del processo è fissato per per il 5 marzo davanti al giudice monocratico della prima sezione penale Maddalena Torelli. E in aula sarà presente il titolare dell’agenzia: V.C.G., 38 anni, di Casarano, costituitosi parte civile con l’avvocato Emanuele Legittimo. In ballo c’è anche una richiesta risarcitoria di 130mila euro per i danni morali e patrimoniali patiti fino a ottobre dello scorso anno. Sotto inchiesta era finito anche il figlio della coppia la cui posizione è stata archiviata dal Tribunale dei Minori perché gli episodi non sarebbero stati continuativi nel tempo.

Ad avviare l’indagine è stata la denuncia del titolare dell’agenzia. Ai carabinieri di Casarano ha raccontato una lunga serie di soprusi che il 39enne sarebbe stato costretto a subìre per mano dei vicini fino a ottobre del 2017. Tutto perché volevano che andasse via. La coppia, ed è quanto dovrà appurare il processo, avrebbe parcheggiato la propria auto a ridosso della porta d’ingresso dell’agenzia ostacolando l’accesso; avrebbero percorso sempre in macchina il vicolo in cui è locata l’agenzia immobiliare a velocità sostenuta mettendo in pericolo l’incolumità degli avventori, provocando rumore e fumo con le ruote e lasciando le portiere aperte impedendo il passaggio; avrebbero minacciato il titolare dell’agenzia con frasi: “Guai a tenere la porta aperta dell’agenzia”; e avrebbero lasciato incustodito il proprio cane che aggrediva i clienti dell’agenzia.

Tale situazione avrebbe inevitabilmente condizionato l’equilibrio psichico e la tranquillità lavorativa del titolare dell’agenzia costretto a spostare gli appuntamenti di lavoro fuori dai locali dell’agenzia. Il rinvio a giudizio è scaturito dalle sentenze della Corte Costituzionale che hanno delineato il reato di stalking anche nei rapporti tra vicinato sia come condomino che come vicino. A difendere gli imputati, invece, l’avvocato Stefano Palma.