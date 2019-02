LECCE – Il presidente della Camera Civile, Salvatore Donadei, interviene nuovamente sull’Avvocatura: riportiamo il suo discorso in Assemblea.

“Come ho già avuto modo di dire, è fermo il convincimento di Camera Civile Salentina che siagiunta l’ora di pensare ad un’Avvocatura diversa,che guardi al futuro, così come è fermo il suo convincimento che spetti alla stessa avvocatura il compito di ridisegnare i tratti di una nuova figura professionale che sappia adeguatamente affrontare i nuovi complessi fenomeni di una realtà socio-economica in costante mutamento, oggi laceratada una profonda crisi, economica, e perfino di identità.

Ebbene Camera Civile ritiene doveroso conferire il proprio contributo di idee nel progetto di una Avvocatura che sappia essere più incisiva all’interno, ma anche al di fuori del processo, dunque anche nella società.

Non possiamo che constatare come, in una società in crisi, si ritrovi un’Avvocatura che la rispecchiapericolosamente, insoddisfatta per il grave declinoche a ogni livello deve registrare, avendo, con ogni probabilità, raggiunto il suo minimo storico nella considerazione e nel prestigio sociale, come neiredditi effettivi.

Abbiamo il dovere di individuare le ragioni di tale declino e, prima di tutto, di comprendere se, tra i responsabili, non vi siano gli stessi avvocati, perché ci troviamo al cospetto di uno dei rarissimi casi in cui, paradossalmente, il numero elevatissimo di iscritti, a fronte di un’inevitabile concorrenza fratricida, anziché produrre (almeno) grande forza e incisività politica, se ne ritrova viceversa vittima con esiti di diminuzione dellaforza contrattuale e/o sindacale.

Ebbene, dobbiamo ammettere che una delle ragioni di tale debolezza è rappresentata dall’eccessivo individualismo.

Infatti, secondo gli studi del Censis commissionati da Cassa Forense, la quale, al contrario di quanto facciamo noi avvocati, vuole sapere esattamente, e con largo anticipo, per evidenti ragioni contabili-finanziarie, che fine faranno, nei prossimi contesti economico-sociali gli avvocati e per quanto tempo, e soprattutto quanti di loro, resterannoaffidabili contribuenti…

Ebbene il 70% degli avvocati risulta titolare di uno studio unico, e ciascuno studio è articolato in microstrutture che, per ¾ , attingono a un mercato locale, con una spinta promozionale che avviene mediante i canali relazionali tradizionali, di natura personale o fiduciaria (passaparola , relazioni sociali, amicizie, referenti politici e sindacali).

E’ esattamente questo il punto critico, cioèl’individualismo: ogni avvocato si ritiene egoisticamente al centro dell’universo, gli altri restano concorrenti commerciali, in un mercato che, per via dello spropositato numero di iscritti, diviene sempre più avaro di occasioni.

Ciò si traduce, proprio sul piano culturale, nello sviluppo incontrollato di in un esasperato autoreferenzialismo perfino nel riproporre pervicacemente, dopo decenni, la propria candidatura al COA.

Qui volevo giungere per spiegare il motivo per cui è divenuta francamente stucchevole la questione circa l’incandidabilità di taluni consiglieri uscenti,con gravi ricadute in termini di ulteriore perdita di prestigio nell’opinione pubblica.

Insomma mi pare che il “tema” costituito dal rispetto o meno della Legge e dei pronunciamenti delle sezioni unite del S.C. si riduca a riflessioni di scarso spessore tecnico giuridico e – mi si consenta – financo banali, quando ci si rivolga a una platea di avvocati, nei confronti dei quali costituisce anzi una grave mancanza di rispetto per la loro cultura, e non solo giuridica, spiegare le ragioni per le quali taluni consiglieri uscenti,non soltanto non siano più ricandidabili, ma dovrebbero già da tempo sedere ordinatamente in platea intenti piuttosto nell’altra (in un vero contesto democratico) non meno importantefunzione di elettori attivi.

Ma quel che mi preme rappresentare è come la legge, che costituisce (come del resto la sentenzadelle SS.UU.) soltanto un chiarimento della ratio legis della tanto attesa riforma professionale riguardante gli avvocati, ponga tale limite, non certo per punire chi abbia svolto due mandati consecutivi, bensì per il bene della avvocatura nel suo complesso, in quanto è funzionale all’esigenza (analoga al regime elettorale di altri ordini professionali (per non parlare di cariche amministrative es. sindaco, presidente regione ecc.) di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo, favorendo l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite da posizione!

Ecco dunque che possono cogliersi con mano le conseguenze tangibili di quell’individualismo esasperato e deteriore che porta alla distorsione della voluntas legis e che fa giungere la Cassazione addirittura a parlare di rischio di “sclerotizzazione” degli ordini rappresentativi , producendo in sostanza null’altro che danni all’Avvocatura.

D’altra parte, lo “sguainare”, nell’occasione, come una spada, da parte di taluni ineleggibili, un presunto diritto di elettorato passivo che sarebbe violato (da chi poi?), disvela, senza possibilità di equivoci, la totale mancanza di qualunque spirito di servizio.

In tutto questo CAMERA CIVILE si candida con una sua squadra, non per disarcionare i componenti del consiglio uscente, e men che meno per dichiarare guerra a qualcuno, ma costruttivamente, e solo nel superiore interesse dell’avvocatura, proponendo un suo programma che, al di la del dettaglio, veda al centro degli interessi, prima che sia troppo tardi, 1) il rinnovamento e il rafforzamento della figura professionale dell’Avvocato, nel processo e anche nella società, 2) il recupero immediato di una perduta dignità forense, ricercando la soluzione anche di problemi quotidiani che, pur nel loro pragmatismo, a un occhio poco attento potrebbero apparire secondari.

Aderendo all’UNNC, e rivestendo responsabilità regionali nell’ambito della grande squadra delle Camere Civili di Puglia, potendo anche contare sulla partecipazione diretta di nostri rappresentantinella Commissione Nazionale del Processo Civile, da Lecce siamo in grado di instaurare un rapporto diretto e stabile con il Legislatore per essere partecipi nelle necessarie riforme che ci riguardano, coinvolgendo nelle istanze la base, troppo spesso rimasta invisibile fino al momento deI consenso elettorale!

Il programma è attualmente oggetto di elaborazione più dettagliata, ma riguarderà, tra le altre cose e qui detto alla spicciolata, il rispetto dei protocolli d’udienza, un più agevole e razionale accesso agli uffici del Ordine da parte degli iscritti, la revisione dell’albo, il recupero dei crediti vantati dall’Ordine di Lecce, il tema delle incompatibilità, l’istituzione di un parcheggio riservato ai soli avvocati, la revisione degli Albi, il Piano semestrale di Formazione, la non opportunità di candidature dei consiglieri dell’Ordine quali delegati congressuali:

Un capitolo a parte riguarderà il recupero della dignità dell’avvocato col rispetto dell’obbligo costituzionale dettato dall’art. 36 della Cost. a garanzia di una retribuzione sufficiente perun’esistenza dignitosa a sé e alla propria famiglia.

In tale ottica avranno il loro spazio, non solo con il rispetto dei c.d. “minimi inderogabili” nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, la lotta alle liquidazione offensive della dignità e del decoro della professione, attraversoprotocolli d’intesa con gli organi giudicanti; ma anche mediante la stipula di convenzioni presso compagnie assicurative e bancarie per garantire agli iscritti migliori servizi e migliori condizioni e ovviamente minori costi.

In tale contesto sarà centrale l’argomento relativo al Patrocinio a Spese dello Stato.

Sappiamo che, mediamente, tra la conclusione della prestazione lavorativa e la concreta erogazione delle somme, intercorre un lasso di tempo non inferiore ai 24 -30 mesi. Ciò è insostenibile.

Ebbene Camera Civile sta pensando ad una convenzione con primario istituto bancario del territorio per dare respiro agli avvocati che operano con il patrocinio a spese dello Stato, cioè quegli avvocati che difendono gli Ultimi: il progetto in cantiere riguarda l’erogazione da parte della Banca di anticipazioni sulle liquidazioni effettuate.

Recupero di dignità per la figura professionale per noi significa anche questo”.