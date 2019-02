Se ancora alcune nazioni non hanno ancora scelto l’artista che le rappresenterà all’Eurovision Song Contest. Quel che è certo è che per l’Italia sarà Mahmood a gareggiare nella competizione canora con il brano Soldi, che a dispetto delle critiche si è aggiudicato la 69^edizione del Festival della Canzone Italiana a San Remo e che di diritto ha avuto accesso alla finale del prossimo maggio.

Un cantante italianissimo autore di grandi successi

Se a detta di molti la canzone Soldi è stata oggetto di strumentazione politica da parte di giornalisti e giurati, quel che è certo è che Mahmood – all’anagrafe Alessandro Mahmoud e di nazionalità italiana – è un artista che ha saputo scrivere successi per molti cantanti, come ad esempio Marco Mengoni, per cui ha creato il successo intitolato “Hola (I Say)”, oppure Elodie, per la quale ha composto il brano “Nero Bali”.

Una carriera d’autore lontana dai riflettori cominciata nel 2012, durante la quale Mahmood ha studiato pianoforte e ha migliorato le proprie capacità di songwriting, arrivando a vincere assieme ad Einar Ortiz l’edizione di Sanremo Giovani lo scorso dicembre, che gli ha permesso di partecipare a Sanremo e di vincere a sorpresa la più importante manifestazione canora italiana.

Dopo la vittoria di Sanremo si prospetta quindi un 2019 ricco di soddisfazioni per Mahmood, che dopo Marco Mengoni, Ermal Meta e Fabrizio Moro e Francesca Michielin sarà il rappresentante italiano ufficiale all’Eurovision Song Contest.

Un successo clamoroso sulle piattaforme di streaming

La vittoria del Festival sembra essere stato un gran trampolino di lancio per il cantante milanese, che dopo la premiazione sul palco dell’Ariston e la conquista del Disco d’Oro ha per così dire legittimato il proprio trionfo raggiungendo il record di ascolti e di download sulla piattaforma Spotify.

A ulteriore riprova del successo del brano “soldi”, dopo poche ore dalla vittoria sanremese la canzone ha letteralmente sbancato anche YouTube, superando i 20 milioni di visualizzazioni: un risultato clamoroso, che ha battuto nettamente Ultimo, secondo a quota 13 milioni di visualizzazioni, e Irama, che ha totalizzato11 milioni di riproduzioni. Al quarto posto infine il duo canoro formato da Shade e Federica Carta, che hanno raggiunto circa 8,4 milioni di streaming sulla piattaforma in questione.

Sanremo Giovani e la tournee mondiale

Oltre a partecipare alla manifestazione europea, Mahmood sarà inoltre

protagonista della tournee che vedrà impegnati i primi sei cantanti di Sanremo Giovani; un’iniziativa in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha lo scopo di valorizzare la cultura italiana nel mondo.

Le giovani proposte partiranno nel mese di marzo alla volta delle principali capitali mondiali, come ad esempio Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles, dove saranno sostenuti a livello organizzativo dagli istituti di cultura italiana e dai consolati.

I pronostici per Eurovision 2019: la Russia favorita numero uno

La presenza di Mahmood all’Eurovision è stata accolta con cauto ottimismo da parte degli esperti, che vedono l’artista italiano collocato al terzo posto assoluto nella classifica dei favoriti per la vittoria.

Stando ai pronostici attuali, chi vincerà Eurovision 2019 sarà il russo Sergey Lazarev, che dopo 3 anni tornerà a partecipare alla kermesse con un brano che deve ancora essere svelato.

Il cantante arrivò al secondo posto nel 2006 con la sua “Never let you go”, mentre nel 2008 stravinse con il brano “Believe” e a detta degli esperti è il candidato numero uno per riportare dopo oltre 10 anni la Russia sul gradino più alto del podio.

Al secondo posto nella classifica dei bookmakers abbiamo invece la Svezia, il cui alfiere sarà soltanto svelato al termine del Melodienfestivalen 2019, manifestazione alla cui finale sono giunti Jon Henrik Fjällgren con il brano “Norrsken” e Lina Hedlund, già membro della band Alcazar, con la sua “Victorious”.

In attesa del verdetto finale, gli esperti sono comunque concordi nel vedere un artista svedese come secondo classificato assoluto, con quotazioni abbastanza lontane da quelle della Russia, ma sicuramente migliori rispetto a quelle del nostro Mahmood.

Fuori dal podio abbiamo poi l’olandese Duncan Laurence, il cui brano in gara sarà svelato il 7 marzo prossimo.

A completare la top 10 dei favoriti per la vittoria finale abbiamo poi:

il Belgio, rappresentato da Eliot Vassamillet, con il brano che sarà svelato il prossimo 28 febbraio;

la Germania, il cui artista rappresentante è ancora da decidersi, ma che verrà comunque reso noto il 22 di questo mese;

Cipro, rappresentato da Tamta e dalla sua “Replay”;

la Francia, che sarà in gara con il brano “Roi”, cantato dalla splendida Bilal Hassani;

la Norvegia, che non ha ancora scelto il proprio artista, il quale sarà il vincitore della finale del Melodi Grand Prix 2019, che avrà luogo il prossimo 2 marzo;

il Portogallo, che deciderà il suo alfiere tramite il Festival da Canção 2019, che si concluderà il 2 marzo.

Madonna probabile ospite d’eccezione della finale

Con gran parte dei partecipanti ancora da decidersi e i pronostici ancora in fase preliminare, le voci più interessanti sono quelle che riguardano il cast che parteciperà alla 64^ edizione di Eurovision.

Quel che è certo è che la manifestazione si terrà in terra israeliana dal 14 al 18 maggio 2019, presso la Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv.

A condurre la kermesse saranno l’ex top model Bar Refaeli ed Erez Tal, già commentatore dell’edizione precedente.

A destare l’attenzione dei media sarebbe invece la voce secondo la quale la popstar Madonna potrebbe essere ospite d’eccezione dell’evento, anche se per ora non è stata data alcuna conferma al riguardo.

Va detto che l’artista di origine italiana anche l’anno scorso era stata accostata come madrina d’eccezione, anche se poi tutto si è concluso in un nulla di fatto.

I prezzi dei biglietti saliti alle stelle

Se la presenza di Madonna alla kermesse resta solo un pettegolezzo, ha già fatto il giro del web la notizia secondo cui i biglietti per assistere ad Eurovision siano già saliti alle stelle, nonostante manchino ancora tre mesi al suo inizio.

Stando a quanto viene riportato sul sito Eurofestivalnews.com, il canale televisivo israeliano KAN avrebbe già svelato il tariffario dei prezzi, suscitando non poche polemiche a causa del netto rincaro rispetto alle scorse edizioni.

Basti pensare che un posto a sedere in arena per assistere alle semifinali costa dai 183 ai 244 euro, mentre per la finale del 16 maggio occorrerà sborsare dai 280 ai 487 euro.

Per fare un confronto col passato, l’edizione viennese del 2015 proponeva biglietti a prezzi che oscillavano tra i 42 e i 390 euro, mentre quella di Stoccolma del 2017 costava dai 53 ai 280 euro; infine per sedersi all’Altice Arena di Lisbona lo scorso anno gli spettatori hanno speso cifre comprese tra i 35 e i 299 euro.

L’emittente israeliana ha giustificato l’aumento dei prezzi medi a causa di elevati costi di produzione per l’evento, anche per il fatto che il Governo non ha deciso di finanziare la manifestazione in alcun modo.

La ristrettezza degli spazi concessi ad Eurovision è poi stata un’altra grande fonte di polemiche: infatti il network ha annunciato che saranno solo 7.300 i posti disponibili per ogni show, 3.000 dei quali però sarebbero già stati assegnati ad ospiti di vario titolo, come ad esempio i 500 rappresentanti delle forze di difesa dello stato ebraico.