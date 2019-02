LECCE – Al via , presso la Scuola superiore ISUFI – Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare dell’Università del Salento, il ciclo di seminari “Il metodo scientifico: un approccio interdisciplinare”: quattro gli appuntamenti in programma, sempre alle ore 15, nell’aula convegni del college (complesso Ecotekne, via per Monteroni, Lecce).

“Il metodo scientifico e la ricerca in discipline diverse” è il seminario di apertura (19 febbraio, appunto), con relazioni dei professori Paolo Bernardini e Luigi Nuzzo; il 22 febbraio sarà la volta di “L’evoluzionismo, il diritto e il linguaggio”, con Thomas Christiansen e Francesca Lamberti; il 25 febbraio in programma “Scienza, oggettività e soggettività”, con relazioni di Mario Angelelli, Michele Carducci e Omar Gelo; il 6 marzo, infine, in programma “Interdisciplinarità e tecnologie. Il caso della microscopia elettronica” (Daniela Erminia Manno) e “L’utilizzo di grandezze arbitrariamente definite nelle scienze. Il caso dell’energia” (Giampaolo Co’).

I seminari sono organizzati nell’ambito del laboratorio didattico sul metodo scientifico coordinato dal professor Paolo Bernardini, con lo scopo di confrontare la validità e l’applicazione del metodo scientifico in contesti e discipline diverse.