VILLA BALDASSARRE (Lecce) – Sorpresi dai carabinieri mentre rubavano carburante da un escavatore, finiscono tutti agli arresti domiciliari.

Nei guai, nella notte, sono finiti tre giovani di 24, 25 e 28 anni, arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Guagnano. Si tratta di Davide Colaci, Francesco Quarta e Selene De Giorgi – il primo di Calimera i secondi residenti a San Pietro in Lama – per i quali sono scattati gli arresti domiciliari.

Tutto è accaduto attorno alle 2.30, quando una pattuglia dei carabinieri, transitando lungo via Dante a Villa Baldassarre (frazione di Guagnano), hanno notato i tre armeggiare nei pressi di una macchina escavatrice parcheggiata sulla pubblica via, alla quale avevano forzato il tappo di chiusura del serbatoio in modo da rubare la benzina in esso contenuta, tramite un tubo di gomma.

Fermati dai militari, i tre sono stati trovati in possesso di 7 taniche da 25 litri ciascuna. Al termine delle formalità di rito, i tre ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e ristretti, come detto, presso le proprie abitazioni agli arresti domiciliari.