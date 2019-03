“E’ necessario che agli autisti e agli ex autisti della S.T.P. di Lecce venga riconosciuto il diritto al risarcimento, secondo la legge vigente, per la loro esposizione all’amiano con grave pregiudizio per la loro salute a causa dell’assenza di cautele”. E’ quanto chiede il vice presidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stèfano in una interrogazione, sottoscritta anche dai senatori Salvatore Margiotta e Teresa Bellanova, al Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, invitandolo ad assume tutte le iniziative utili “per riconoscere agli autisti gli stessi diritti che hanno ottenuto i lavoratori appartenenti al comparto trasporti ma con mansioni di meccanici e addetti alle officine di società pubbliche”.