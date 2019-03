di Oronzo Perlangeli

LECCE – A distanza di due anni abbiamo rincontrato Alessandro Delli Noci, per un “dove eravamo rimasti” trovando in lui stessa volontà e voglia di fare nonostante le difficoltà

Alessandro Delli Noci, dalle Amministrative 2017 alle Amministrative 2019 per lei cosa è cambiato?

“Intanto sono stato vicesindaco della mia città per 18 mesi, quindi sento di avere un’esperienza diversa, di conoscere di più e meglio la macchina amministrativa, cosa funziona e cosa no. In questi due anni, ho incontrato moltissimi cittadini che mi hanno trasferito le loro preoccupazioni, ma anche le loro proposte, quindi conosco le problematiche della città e immagino possibili soluzioni. È questo il vantaggio di amministrare. Per il resto, nel 2017 scendevo in campo da candidato sindaco, con l’intenzione di creare un’alternativa civica a quel centrodestra che tanto aveva deluso me e tanti leccesi e che tanto aveva e ha da imparare in termini di metodi, approccio ai problemi, relazione con la città e con i cittadini. Mi pare che per loro dal 2017 non sia cambiato nulla, continuano a ragionare sui nomi e su possibili leader! Per queste Amministrative ho scelto di essere direttamente al fianco di Carlo Salvemini, con cui ho governato senza mai scontri o significative divergenze di idee, perché sono convinto che Carlo – politico di esperienza, persona capace e onesta – sia il sindaco migliore che la città può avere. Abbiamo così unito ancora una volta le nostre forze nell’unica vera coalizione civica, moderata e progressista della città”.

Qual è lo stato di salute della coalizione civica progressista e moderata che sostiene lei che come si sa non è candidato, e Carlo Salvemini?

“Siamo al lavoro oramai da due mesi. La coalizione è solida e sarà composta quasi certamente da 8 liste. Ancora una volta scenderanno in campo uomini e donne capaci, che hanno voglia di mettersi in gioco per la propria città. L’obiettivo è anche quello di formare una classe dirigente nuova che metta al centro l’interesse collettivo e il benessere dell’intera comunità”.

Leggendo i giornali non può non notarsi che anche questa volta viene continuamente tirato in ballo dai notabili del centrodestra, ma non riescono proprio a perdonarla? Cosa ne pensa

“Oramai non me ne accorgo nemmeno. Sarà perché non ho nulla da farmi perdonare. Credo fermamente nella coerenza del mio percorso e intendo ribadirlo. Sono cresciuto politicamente in un contesto che a 29 anni mi ha permesso di diventare assessore all’Innovazione della Giunta Perrone. In quegli anni – 4 per la precisione – da giovanissimo e sognatore ho capito che non era quello il mio percorso, che non era quello il mio modo di amministrare la città. Non mi interessavano gli incarichi, la ricerca spasmodica del potere – che, come raccontano i giornali, tanti danni ha fatto all’amministrazione e alla comunità – mi interessavano le idee per la città, il rapporto con i cittadini. Lo ripeto mi interessava lavorare sulle proposte e sui progetti. Ecco perché decisi di andare via, di attivare insieme a tantissimi amici e poi a tanti concittadini il percorso delle Primarie delle Idee. E pensi un po’ oggi, al fianco di Carlo e dopo due anni, siamo ancora qui a concentrarci sulle idee. Domani infatti, a partire dalle 10.30, mentre il centro destra farà le sue Primarie per scegliere ancora una volta un nome, noi restituiremo all’intera cittadinanza in uno spazio pubblico, la Villa Comunale, tutte le proposte e i sogni per una nuova Lecce emersi nelle nostre giornate di partecipazione che hanno visto per due domeniche moltissimi cittadini progettare e pensare alla Lecce del futuro insieme a noi. Direi che possiamo serenamente archiviare quella pagina della mia esperienza politica che dice?”

Nel 2017 ha invitato i Leccesi a “stampagnare le fenesce” qual è l’invito targato 2019 che rivolge agli elettori?

“Il mio è un doppio invito questa volta: il primo è a tenere gli occhi aperti, a non dimenticare il passato e a non accettare facili promesse che non saranno mai mantenute, promosse che, dalle voci che girano in città, alcuni esponenti del centro destra stanno utilizzando per spronare le persone ad andare a votare alle Primarie di domani. Il secondo è di esserci, di partecipare, di ascoltare tutti i candidati con attenzione e di scegliere serenamente e con convinzione, da donne e uomini liberi, la persona che vogliamo rappresenti e guidi la nostra città per i prossimi cinque anni. Solo se ci sentiamo liberi e senza paura possiamo costruire un futuro migliore per la città. E il nostro percorso, mio e di Carlo, punta proprio ad un futuro migliore per tutti”.

Il giudizio sui diciotto mesi di Amministrazione Salvemini – Delli Noci alla fine spetterà ai cittadini che dovranno giudicare programmi e visioni di città, quelle ancora in embrione con quelle che sanno di “pasta scarfata” di durata ventennale.