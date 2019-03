BARI – La legge che istituisce il Sistema Informativo dell’Edilizia sismica Pugliese proposta dal Consigliere Mario Pendinelli, Vicepresidente Commissione Ambiente Lavori Pubblici, è stata approvata.

Nell’ambito della attività di coordinamento la Regione istituisce un sistema informatico che regola le procedure di presentazione delle pratiche di edilizia sismica.

“In questo modo si realizza uno strumento che sarà utilizzato dalle Province e dai Comuni con il grande vantaggio di una uniformazione dell’iter burocratico su tutto il territorio regionale e, soprattutto, di un notevole passo avanti sulla strada della dematerializzazione degli atti”.

La piattaforma sarà anche un mezzo per veicolare tutte le norme e le disposizioni in materia che potranno essere disponibili per tutti gli operatori.

Il SIESP (Sistema Informativo dell’Edilizia Sismica Pugliese) va nella direzione di una pubblica amministrazione che si mette al servizio dei tecnici, delle imprese, dei cittadini e che, semplificando, guarda a quello che dovrà essere l’apparato burocratico del futuro.

La condivisione delle finalità della legge emersa nella fase di discussione dovrà essere il filo conduttore per gli uffici regionali che procederanno alla predisposizione del regolamento di funzionamento e all’attivazione del sistema.

La legge prevede lo stanziamento della somma di 250 mila euro per dotarsi dello strumento informatico.