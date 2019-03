LECCE – Prende il via all’Università del Salento un ciclo di seminari organizzati nel corso di Marketing Territoriale tenuto dal Professore Oronzo Trio all’interno del corso di laurea magistrale in Gestione delle Attività Turistiche e Culturali.

Si tratta di incontri di discussione e approfondimento, aperti a tutti gli interessati, quindi non solo agli studenti frequentanti, che ruoteranno intorno al tema della competitività dei territori ed alle politiche di sviluppo e crescita degli stessi.

Interverranno, e si confronteranno in aula, esperti, professionisti ed operatori del settore, ma anche autorità militari, come il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e quello dei Carabinieri, che analizzeranno il territorio da più prospettive, provando a formulare proposte o più semplicemente a descrivere opportunità da sfruttare o criticità da eliminare.

Il primo degli incontri è fissato per oggi, 12 marzo, alle ore 10, con l’intervento di Giovanni Serafino (Incoming Operator) che tratterà lo “sfruttamento” dei limiti, ovvero come generare nuove opportunità da un prodotto turistico. Seguiranno, nelle settimane successive, Antonio Rizzo (ex dirigente Marketing Territoriale della Provincia di Lecce) che il 18 marzo discuterà dell’esperienza del brand Salento d’Amare, Luca Caputo (Travel Consultant) il 26 marzo su Destination Marketing, Stefano Cianciotta (Opinionista Rai e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Infrastrutture di Confassociazioni) che il 2 aprile dibatterà sul ruolo strategico delle infrastrutture materiali e immateriali. Sarà poi la volta, nei giorni 8 e 9 aprile, rispettivamente del Col. Gianpaolo Zanchi (Comandante Provinciale dei Carabinieri) e del Col. Luigi Carbone (Comandante Provinciale della Guardia di Finanza) che si confronteranno con gli studenti in merito all’importanza dell’ordine pubblico, economico e sociale del territorio.

Il 15 aprile Giancarlo Negro (Presidente Confindustria Lecce) rifletterà su come attrarre le imprese e, soprattutto, su come evitare che se ne vadano. Il giorno successivo sarà affrontato il tema del ruolo dell’informazione per stimolare interventi ed azioni sul territorio, insieme a Rosario Tornesello. (Nuovo Quotidiano di Puglia).

Gli ultimi due seminari saranno tenuti da Antonio Tornese (Ceo di Compagnia Italiana Export) il 7 maggio su Competitività dei territori ed internazionalizzazione delle imprese e Alan Palmieri (Radio Norba) che incontrerà gli studenti il 13 maggio per descrivere l’esperienza di Battiti Live, da evento a prodotto territoriale.

Tutti gli incontri si svolgeranno nelle aule del plesso E del complesso Ecotekne alle ore 11 per quelli che si tengono il lunedì, alle ore 10 per quelli del martedì.

Per maggiori informazioni si potrà contattare direttamente il docente all’indirizzo oronzo.trio@unisalento.it.