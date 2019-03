LECCE – La lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali leccesi è certificata e presto sarà indetta la conferenza stampa per annunciarlo a tutti. Sono 32 i candidati in pista e molti provengono dalla provincia. Non si tratta di nomi di spicco, molti sono semplici attivisti che si sono spesi nei vari paesi salentini. Il via libera è stato dato, nonostante le solite polemiche e perplessità da parte di alcuni. Il meetup leccese, che ha centralizzato tutta l’attività, ha deciso il suo candidato e poi con i referenti provinciali è stata fatta la lista. È Arturo Baglivo, medico chirurgo in forza al Vito Fazzi di Lecce, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Lecce. Abbiamo già spiegato che è un’attivista della primissima ora, ma da anni è in prima linea col partito di Grillo.

Lo staff di Milano ha vagliato tutti i nomi e ha fatto le sue indagini sul candidato sindaco: sembra che tutto sia in regola. Si tratta di militanti vicini ai parlamentari e ben amalgamati col gruppo. La speranza è di aumentare i consensi attraverso la spinta che potrebbero dare le europee: si tratta sempre di un partito di governo che sta realizzando il reddito di cittadinanza, anche se i molti protestano contro Grillo per la questione Tap e Ilva (ex militanti inscenano proteste nelle varie tappe del tour e lo faranno anche in Puglia). Due anni fa, in Consiglio comunale entrò solo Fabio Valente: Giovanni Manzo, primo degli eletti restò fuori e poi fu eliminato anche dalla competizione per il Parlamento (non fu ritenuto idonei dai vertici). Lo scarso risultato leccese fu dovuto al disimpegno di molti attivisti che non gradirono la nomina del candidato. Una conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco e della lista sarà convocata all’ufficializzazione da parte dello staff della candidatura.