BARI – Dario Stefano bacchetta Casili, che oggi esprime entusiasmo per gli interventi governativi in campo agricolo. “Con una certa sfrontatezza, il consigliere regionale Casili ricorda su Facebook che questo governo ce la sta mettendo tutta per non lasciare da soli gli olivicoltori e gli agricoltori, con promesse da 400 milioni di euro che non lasciano spazio a polemiche da campagna elettorale. Ricorda, ancora, che l’Europa è corresponsabile di questa sciagura e che la maggior superficie olivicola del Salento è detenuta da piccoli agricoltori. Casili si ricorda, oggi. E ci sembra tanto lo smemorato di Collegno”. Lo scrive in una nota Dario Stefàno, vicepresidente del Partito Democratico a Palazzo Madama.

“Noi, viceversa, ricordiamo bene ciò che Casili, insieme a tanti altri suoi colleghi 5Stelle, ha sostenuto per diversi, troppi, anni sul tema della Xylella fastidiosa: la slupatura, la neve che avrebbe bloccato la diffusione della batteriosi, il complotto, gli olivi Ogm e altro ancora. Ma l’errore di oggi, come quello di allora, è sempre lo stesso – prosegue Stefàno – e cioè tentare di dimostrare di essere più bravi di altri a prescindere, di avere coscienza di un problema, senza però averne adeguata conoscenza. Se, infatti, il consigliere pentastellato prima aveva coscienza dell’essiccamento degli alberi di olivo ma non aveva affatto una reale conoscenza, come dimostrato dal naturale decorso di madre natura rispetto alle sue insolite quanto confuse profezie, oggi prende coscienza della necessità di fondi per il settore olivicolo salentino, ma non sa che quei fondi – a differenza di come viene raccontato – se arriveranno, in realtà non potranno essere di sostegno né a grandi né ai piccoli olivicoltori danneggiati dalla xylella”.

“Conviene spiegare, allora, anche al consigliere che quei 400 milioni promessi, che dovrebbero arrivare dal Fondo di Sviluppo e Coesione, potranno essere destinati solo a progetti strategici di tipo infrastrutturale o immateriale, dunque solo ad investimenti e non anche al ristoro dei danni subiti meno che meno agli espianti. Al consigliere serve fare un ulteriore passetto, perché prendere coscienza del problema è stato certamente positivo ma evidentemente non basta”.

Casili dribbla le spiegazioni sulle dichiarazioni passate e contrattacca: “In periodo di campagna elettora le succede addirittura che il senatore Stefano difenda Michele Emiliano e la sua Giunta. Mi chiedo come mai si preoccupi tanto delle mie dichiarazioni. Eppure da un uomo della vecchia politica non ci si aspetterebbe tanto isterismo, soprattutto in ragione delle questioni che sottopongo e dove dovremmo convergere tutti a tutela del mondo agricolo, a cui poco importa la polemica dello Stefano di turno o di Casili. Peccato che non entri nel merito di quanto abbiamo chiesto alla Regione, ovvero un piano che individui regole criteri per la ricostruzione sociale ed economica per l’olivicoltura pugliese, senza il quale i fondi che arriveranno non potranno essere ben spesi. Una programmazione che dovrebbe andare oltre il colore politico e tenere conto soltanto dell’interesse dell’olivicoltura. Invece purtroppo c’è chi preferisce perdersi in sterili polemiche, invece di dare il proprio contributo per far rinascere un comparto in profonda crisi. Per quanto mi riguarda continuerò costruttivamente a chiedere la programmazione di interventi strutturali che rilancino l’economia di un settore attraversato da una crisi epocale che coinvolge 20mila braccianti nella sola provincia di Lecce, senza considerare le aziende costrette a chiudere. Lascio agli altri la ricerca della visibilità per soli fini elettorali, peggio ancora se occupano incarichi istituzionali così importanti”.