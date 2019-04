SOLETO (Lecce) – Le istituzioni, a cominciare dalla Regione Puglia e dal Comune di Soleto, fanno squadra con le scuole del territorio, le forze dell’ordine, ACI, Croce Rossa e Protezione Civile per promuovere la cultura della sicurezza e della legalità. Torna per il terzo anno consecutivo “La sicurezza ci sta a cuore”, il progetto di sensibilizzazione scolastica sulla sicurezza stradale promosso dalla Regione Puglia, l’Amministrazione Comunale di Soleto, ACI Lecce, ed organizzato dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” di Soleto con il Patrocinio della Regione Puglia, la Provincia di Lecce, l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e la Fondazione Notte della Taranta. Crash test in piazza, esibizioni, dimostrazioni delle unità cinofile della finanza, spettacoli, lezioni di sicurezza stradale all’aperto e video studenteschi di sensibilizzazione si sono alternati per tutta la mattinata.

La finalità è aiutare i giovani futuri guidatori ad imparare a riconoscere e prevenire, le situazioni di rischio e di pericolo sensibilizzandoli, al rispetto delle norme del Codice della Strada per una civile convivenza. Il progetto, che si sviluppa nel corso dell’anno, con una giornata finale di festa che si tiene ad aprile, prevede percorsi di educazione alla sicurezza stradale che, valorizzata nelle sue potenzialità educative e formative, concorre allo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini del giovane utente della strada futuro automobilista. In campo per la nobile causa anche Claudio Batta, protagonista di Zelig, e gli youtuber salentini de The Lesionati, con un “Albano Soler” in gran spolvero.

“Il nostro Comune, grazie al supporto della Regione, oggi è riuscito nuovamente a realizzare una straordinaria iniziativa ludica ma anche di cittadinanza attiva: con i ragazzi di numerose scuole che hanno realizzato video e riflessioni sulla sicurezza stradale” – ha spiegato il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato.

L’ACI ha promosso e partecipato a questo progetto. “L’Automobile Club ha sempre creduto e punta sulle iniziative che coinvolgono le scuole” – ha spiegato il presidente Aci, Aurelio Filippi Filippi.

L’assessore della Regione Puglia Sebastiano Leo vuole rafforzare questa manifestazione: “Puntare sulla partecipazione degli studenti per promuovere la cultura della sicurezza stradale è fondamentale: stiamo pensando a un evento che coinvolga tutte le scuole della Puglia dall’anno prossimo”.