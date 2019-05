TREPUZZI (Lecce) – Trionfo per il Trepuzzi Rugby nei giorni scorsi. Alla sua prima partecipazione il Salento XVTrepuzzi si aggiudica la Coppa Puglia contro il Santeramo in Colle, gara disputata sul campo neutro di Bari imponendosi con il risultato di 38 a 12 (6 mete contro 2). Un traguardo prestigioso per la compagine nord salentina che, ancora una volta, dà lustro ad un intero paese grazie allo sport.

La cronaca della gara contro la squadra del Santeramo inizia con la squadra salentina che parte a razzo con la prima meta al sesto minuto di gioco. Il primo tempo si chiude con i salentini in vantaggio per 26 a 7 in cui la squadra avversaria viene neutralizzata. Le mete, da una parte dall’altra, nella seconda frazione non spostano gli equilibri e il Salento XV Trepuzzi si impone con il punteggio di 38 a 12. Soddisfatto, a fine partita, coach Calavita per un successo che ripaga i suoi giocatori dei tanti impegni e sacrifici profusi in questa dura ed estenuante stagione agonistica.

Il successo sul campo non sarà tributato, per il momento, dal Comune che, venerdì prossimo presso gli impianti sportivi di Viale Europa, consegnerà al presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani assieme ad una delegazione dello staff dirigenziale, tecnico e della prima squadra che riceverà dalle mani del Sindaco, per il secondo anno consecutivo, il Premio Città di Trepuzzi. Contestualmente il Sindaco e la consigliera comunale delegata allo sport Laura Di Bella premieranno le ragazze, i dirigenti e lo staff tecnico dell’ASD Trepuzzi Volley per la straordinaria promozione in Serie D ottenuta lo scorso sabato, fulgido esempio di passione e amore per lo sport e per la propria città. Magari per la squadra di rugby sarà organizzato qualche cerimonia nei prossimi giorni.