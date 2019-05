NOCIGLIA – Il sindaco Massimo Martella, con il suo Comune capofila di una protesta di 33 comuni contro i tributi dei Consorzi di bonifica, chiede che la Regione Puglia intervenga urgentemente. In questi giorni tanti cittadini si stanno vedendo recapitare i preavvisi di fermo amministrativo da parte della #Soget per conto del Consorzio di Bonifica.

“Cambia l’atto ma non il modus operandi: ancora una volta i principi di diritto vengono calpestati a danno dei cittadini – spiega il sindaco Martella, che apre nuovamente il canale del dialogo istituzionale prima di passare a nuove pesanti proteste –

Se pur è vero che la legge dispone che il debito per il quale l’ente intende iscrivere il fermo deve essere superiore a 50 euro e dunque sarebbe legittimo anche il fermo auto per un debito di poche decine di euro, la giurisprudenza formatasi sul punto ha affermato chiaramente che occorre rispettare il #principio_di_proporzionalita’ tra debito e fermo amministrativo ed il suo mancato rispetto vìola la natura prettamente cautelare del provvedimento stesso, che implica una valutazione anche del quantum.

Inoltre ad essere violato é anche il #principio_della_buona_fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazione in virtù del quale l’ente di riscossione deve attenersi al rispetto del principio di proporzionalita’ tra la misura adottata ed i danni che ne derivano al contribuente.

La giurisprudenza ha affermato anche che il provvedimento di fermo, proprio perché va ad incidere su valori di natura costituzionale quali la libertà di movimento e l’attività lavorativa, deve contenere l’indicazione specifica dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione.

Detto questo, ci si domanda:

può ritenersi legittimo l’interesse di un ente che minaccia il fermo amministrativo per recuperare somme che si aggirano intorno ai 60 euro o poco più?

Quello che sta succedendo ha del paradossale e richiede un pronto iintervento a tutela di tutti i cittadini”.