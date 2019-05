LECCE – Lecce è da sempre crocevia di culture e influenze e come tale deve riuscire a trasformare tutte le proprie energie in risorse lavorative ed imprenditoriali. investire in conoscenza infatti vuol dire investire nel futuro e gli imprenditori devono essere chiamati a essere i costruttori dell’economia di oggi e di domani.

Credo infatti che l’obiettivo principale di una azione complessa di governo della Città debba essere quello di creare un ecosistema del lavoro e dello sviluppo in grado di rendere possibile un presente e un futuro a tecnologia avanzata e che sia al tempo stesso sicuro, etico, inclusivo e sostenibile.

Lecce è una “città magnete”, in grado di attrarre residenze dalle altre realtà del Mezzogiorno, per arte, cultura, patrimonio storico, monumentale e paesaggistico, straordinarietà dell’ambiente.

In questa fase, una larga percentuale dell’economia manifatturiera locale risulta essere altamente vulnerabile rispetto alle tecnologie emergenti e all’automazione.

In questa prospettiva, credo che primaria sia la realizzazione di un progetto per incrementare la competitività dei servizi avanzati per la manifattura attraverso una vera e propria fabbrica delle nuove competenze in grado di formare i giovani e i meno giovani nel processo di acquisizione degli skill necessari a rispondere alla domanda di lavoro che proviene dalla trasformazione digitale in atto.

Lecce ospita una grande università con un importante corpo docente e soprattutto con una imponente popolazione studentesca composta da circa 17 mila studenti.

Molti giovani leccesi studiano fuori nelle università italiane ed estere.

Siamo chiamati a studiare, coinvolgendo in maniera diretta e concreta l’accademia e la ricerca della nostra città e mappare i rilevanti cambiamenti nei dinamici campi dei mercati e delle tecnologie per seguire e tracciare le competenze e i bisogni attuali delle imprese della nostra città e seguire questi cambiamenti.

PER AFFRONTARE E VINCERE LA GRANDE SFIDA DEL CAMBIAMENTO, POTREMMO COSTITUIRE UN OSSERVATORIO IN GRADO DI SCOPRIRE I NOSTRI TALENTI DEL BUSINESS, DELLA RICERCA , DELLA TECNOLOGIA, DELLA COMUNICAZIONE, DELLA SCIENZA. DELL’ARTE. DELLE SCIENZE UMANE E CERCARE DI ATTRARLI E FARLI RESTARE IN CONCRETO NELLA NOSTRA CITTA’.

IN CHE MODO? La nostra visione ed il nostro programma è chiaro:

1. Promuoveremo la smart specialisation nel nostro contesto: questo significherà incentivare le imprese basate sulla creatività e sulla cultura e spingere il manifatturiero verso la transizione al lavoro 4.0, provvedendo a far sviluppare i profili professionali e lavorativi del lavoro di oggi e di domani, in particolar modo per operare il “re-skill” degli occupati in lavori ad alto rischio di automazione in quanto ad altissimo rischio di uscita dal mondo del lavoro;

2. Re – inventeremo il lavoro, creando un Osservatorio permanente presso il Comune dove Università, Dipartimenti e Centri di ricerca (Laboratorio di Nanotecnologie, ISUFI), Imprese avanzate, Istituzioni (Regione e Enti Governativi come Invitalia), Sistema del Credito, Sistema dell’Impresa e del Lavoro, Centri per l’impiego, Sistema della Formazione e della Scuola, Sistema della mobilità e delle infrastrutture tecnologiche e della connessione siano in grado di dettare regole e modelli operativi per rispondere alle sfide della trasformazione digitale cui il settore manifatturiero è chiamato a dover rispondere con immediatezza.

3. Per questo obiettivo concreto abbiamo già individuato la misura specifica messa a disposizione dall’Unione Europea e per cui ci candideremo immediatamente per l’accesso a tali fondi dedicati.

4. In questa prospettiva, il giorno dopo l’elezione a sindaco di Erio Congedo, stringeremo una vera e propria alleanza strategica con gli attori dello sviluppo e della formazione per rendere possibile il disegno, la costruzione, lo sviluppo e la validazione di un modello di “Factory” per la creazione di un sistema di servizi avanzati per l’industria con alcuni determinati obiettivi:

a) Identificare i bisogni di medio termine dell’industria manifatturiera dell’area di Lecce sui temi di Industria 4.0;

b) Inquadrare secondo una visione interdisciplinare dei programmi e dei corsi di formazione mirati per studenti universitari, imprenditori e professionisti per consentire loro di poter acquisire i profili professionali necessari per rispondere alla offerte di lavoro dell’industria;

c) Costruire una metodologia di lavoro di tipo collaborativo per facilitare l’incontro tra il sistema formativo e il bisogno di professionalità, attraverso la costituzione di patti di partenariato tra aziende di servizi e istituzioni formative;

d) Creare molte capacità professionali specialistiche da impegnare nelle start up e nei nuovi servizi.

Noi realizzeremo questa “LECCE TECHNO”, questo nuovo HUB del LAVORO E DELL’INNOVAZIONE ACCEDENDO AI FONDI UE E LO COSTITUIREMO IN UNO SPAZIO FISICO E STORICO STRAORDINARIO, in un luogo simbolo della Città, NEL CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI, DOVE OSPITARE I CORSI, FAR COOPERARE IMPRENDITORI, MANAGER, RICERCATORI, GIOVANI, ADULTI , ESPERTI, PER REALIZZARE SIA NUOVI PRODOTTI SIA NUOVI SERVIZI PER I NUOVI BISOGNI DELL’INDUSTRIA.

IN QUESTO MODO VERRA’ FORTEMENTE RAFFORZATA LA COMPETIVITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO E INDUSTRIALE DELLA CITTA’ E DELL’INTERA AREA DEL SALENTO, MEDIANTE LA CREAZIONE E IL SUCCESSIVO CONSOLIDAMENTO DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE AL BUSINESS, DOVE I SOGGETTI, DAL LATO DELLE LORO SPECIFICHE COMPETENZE, AVRANNO A DISPOSIZIONE UN OSSERVATORIO CONCRETO DOVE POTER EFFETTUARE LA VALIDAZIONE DELLA FATTIBILITA’ DELLE INIZIATIVE D’ IMPRESA.

I RISULTATI ATTESI:

– PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE ALLE PERFORMANCE DI MIGLIORAMENTO DEL NOSTRO SISTEMA INDUSTRIALE, RAFFORZANDONE LA PRODUTTIVITA’ E LA COMPETITIVITA’

– CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DI LECCE ATTRAVERSO AZIONI INNOVATIVE

– FAVORIRE L’IMPIEGO DI LAUREATI E DIPLOMATI

– FARE UN USO INTENSO DI NUOVE TECNOLOGIE

– FAVORIRE L’INTERESSE DEL CAPITALE DI RISCHIO DA TUTTO IL MONDO NELLE AZIENDE CON SEDE A LECCE

La nostra visione di progresso e sviluppo è pronta per rimettere da subito Lecce sul binario della reale crescita.

avvocato Gaetano Messuti