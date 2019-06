di C.T.

SALENTO – Da qualche giorno Numa Palmer è nel Salento per girare il videoclip del suo nuovo singolo “Courage”, ma vi è giunta senza il marito Phil (chitarrista britannico di fama internazionale, che ha lavorato al fianco – tra gli altri – dei Dire Straits, di Bob Dylan, Frank Zappa, Eric Clapton, Tina Turner, George Michael, Robbie Williams nonché di Battisti, De Gregori, Zero e tanti altri), perché impegnato a Londra per la realizzazione del nuovo disco di Renato Zero, del quale si è occupata negli ultimi due anni nella veste di produttrice insieme al marito, riuscendo finalmente a portarlo alla luce.

Definita la cantante del “self empowerment”, artista italiana poliedrica ed eclettica impegnata in attività umanitarie ed animaliste, Numa da alcuni giorni si aggira nel tacco d’Italia per realizzare il videoclip del suo nuovo brano. Cantante, autrice, produttrice e direttrice artistica, ha pubblicato svariati singoli musicali di successo (in italiano, spagnolo ed inglese) e, in unione al messaggio del “pensiero positivo“, promuove la sua musica in tutto il mondo. L’abbiamo incontrata e scambiato con lei quattro chiacchiere.

Numa, è la prima volta che vieni in Salento. Come mai lo hai scelto come location per la realizzazione del videoclip di “Courage”?

“Courage è una canzone autobiografica, di una donna simbolica che si solleva dalle proprie ceneri. Il brano racconta di questo coraggio al femminile e qui vi sono dei posti e siti magici, incontaminati e potenti, direi anche carismatici, che trasmettono questa forma di coraggio. Cercavo delle location straordinarie, che avessero delle radici storiche, una cultura, perché la Storia porta tante emozioni. Cercavo una parte selvaggia, incontaminata, che qui ho trovato”.

Cosa ti è piaciuto di più del nostro territorio?

“Direi tutto. Qui è tutto pieno di energia, di tradizione. Vi è ancora un lato che è rimasto selvaggio e si respira la natura incontaminata. Le persone di questa terra, poi, sono così generose, umane e disponibili, che sembra di essere in una terra a parte. Quando si varca quel confine immaginario e si entra in Salento, cambia tutto. Mi ha colpito molto lo sforzo che viene compiuto per mantenere un ambiente pulito, integro, che viene profuso per custodire i siti in maniera integerrima. Purtroppo, però, non sono ancora riuscita ad assaggiare le prelibatezze della cucina locale, in tutta la Puglia dicono che si mangi benissimo: spero almeno di riuscire ad assaggiare un pasticciotto prima di andar via”.

Il video è ambientato in vari posti, tra cui la Grotta della Poesia, le cave di Bauxite, l’isolotto a forma di cuore di Porto Cesareo, Gallipoli, le Cesine, il Castello Carlo V di Lecce e Punta Palascia. Quale ti è piaciuto di più?

“Senza alcun dubbio la Torre del Serpe ad Otranto, un vero e proprio portale che unisce presente, passato e futuro. Lì ho provato qualcosa di veramente strano, intenso, la sensazione di potermi materializzare in un altro mondo, in un’altra dimensione. Grazie ad un amico sono entrata in contatto con Roberto Leone e la sua troupe, che ringrazio vivamente perché sono riusciti a traslare le tutte le emozioni in un video, a racchiudere i sentimenti e le immagini di questi posti meravigliosi dentro una videocamera.

Hai potuto ammirare con i tuoi occhi il nostro splendido mare, apprezzare le nostre bellezze naturali, conoscere la nostra storia. Tornerai nel Salento insieme a Phil?

“Vorrei tornarci quest’estate per una breve vacanza, sebbene raramente ci concediamo giorni di ferie. Questo mare, queste spiagge e l’ospitalità della gente mi hanno lasciato certamente un bellissimo ricordo. Spero di ritornarci per potermeli godere di più con mio marito. Oltre che per la realizzazione del video di Courage, siamo qui anche per promuovere il brano “The Secret Key”, in onda su tutte le radio in questi giorni. Stasera realizzeremo le evoluzioni finali del video, esclusivamente realizzato da miei fan che cantano la mia canzone, che vedrà come protagoniste le ballerine che si esibiranno in un saggio di danza al Politeama Greco di Lecce. Terminate le riprese si andrà via”.

La produzione video del brano “Courage” è stata affidata alla “Airfilm” di Roberto Leone (operatore macchina da presa) ed alla sua troupe composta da Matteo Brandi, focus puller, e dall’assistente Maurizio Micella. La regia è di Luca Bizzi.