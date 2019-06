F.Oli.

LECCE – Lascia i domiciliari a distanza di quasi nove mesi dal suo arresto Luca Pasqualini, l’ex consigliere e assessore comunale di Palazzo Carafa, coinvolto nell’inchiesta sugli alloggi popolari a Lecce. Nel contempo torna in libertà (era sottoposto alla misura interdittiva) anche l’ex funzionario comunale Pasquale Gorgoni.

Tornando a Pasqualini a restituirgli la libertà sono stati i giudici della seconda sezione penale davanti ai quali si sta svolgendo il processo. Il collegio (Presidente Pietro Baffa) ha accolto l’istanza degli avvocati difensori Giuseppe Corleto e Stefano De Francesco alla luce del tempo trascorso in custodia e valutato che non paiono permanere specifiche e inderogabili esigenze volte a prefigurare ancora attuale il pericolo di poter reiterare il reato. In linea con quanto ribadito dalla difesa nella propria istanza alla luce anche delle elezioni comunali ormai terminate.

Per anni addetto all’Ufficio Case, secondo le indagini, Pasqualini viene ritenuto ai vertici della presunta organizzazione dei colletti bianchi che avrebbe gestito l’assegnazione degli alloggi popolari per tornaconti personali, leggasi voti e consenso. Nelle carte, poi, sono spuntati incontri intimi con una donna residente nel Quartiere Stadio per consegnarle un immobile. Pasqualini (l’unico fino a poche ore fa ancora ai domiciliari) è uno dei 33 imputati finiti alla sbarra nel processo sull’assegnazione degli alloggi popolari.

Nella prossima udienza, fissata per lunedì nell’aula bunker del carcere di Borgo “San Nicola”, è previsto l’ascolto di alcuni testi dell’accusa: l’avvocatessa Sandra Zappatore, nelle vesti di coordinatore generale di Arca Sud Salento (già Istituto Autonomo Case Popolari); la funzionaria della Regione Puglia Anna Rita Delgiudice e l’esame e il controesame di Pietro Scatigna, il cittadino leccese che, con la sua denuncia, ha consentito di scoperchiare il pentolone in odor di corruzione nell’assegnazione degli alloggi popolari nel capoluogo salentino.

Ed è tornato in libertà, come dicevamo, anche l’ex funzionario Pasquale Gorgoni con un provvedimento a firma del Tribunale del Riesame. I giudici (Presidente Pia Verderosa), allineandosi con il pronunciamento della Cassazione, hanno evidenziato come gli elementi per emettere un’ordinanza erano già contenuti nell’inchiesta sull’Antiracket nel maggio del 2017 e che non doveva essere arrestato per l’affaire delle case popolari. Il codice prevede in casi simili che gli effetti della misura vadano retrodatati. Pertanto i termini della custodia cautelare erano già scaduti e Gorgoni non doveva essere arrestato nell’inchiesta sulle case popolari (ordinanza emessa il 3 settembre scorso o ora dichiarata infefficace). Una tesi sostenuta dall’avvocato Amilcare Tana e condivisa dai giudici in attesa del deposito delle motivazioni.