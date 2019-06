MADRID – Salute equa per tutti attraverso il contributo delle professioni della salute e del sociale, dei big data e degli investimenti privati. È questa la sintesi dell’intensa tre-giorni di EuroHealthNet nel suo annuale General Council Meeting tenutosi dal 4 al 6 giugno a Madrid.

EuroHealthNet è l’autorevole network di supporto tecnico-scientifico e di implementazione operativa con sede a Bruxelles per le politiche di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e di equità e inclusione sociale.

Partecipato da quasi sessanta organizzazioni provenienti da ventitré paesi membri UE, oltre alle attività di orientamento agli associati, è titolare da sempre di importanti progetti per conto della Commissione Europea sui temi di salute, benessere sociale e sviluppo sostenibile.

Durante le sessioni di lavoro è stato evidenziato il ruolo chiave dei lavoratori di qualunque estrazione professionale del settore Salute e Sociale nel garantire una salute equa e sostenibile per tutti, a condizione di manutenere nel tempo i saperi di cui sono detentori e facendo efficace uso dei big data e della tecnologia per mettere in pratica le migliori politiche di equità

L’accezione scelta da EuroHealthNet di ‘lavoratori della salute e del sociale’ è la più ampia nella consapevolezza che sono ormai tantissimi i portatori di sapere e di interesse che operano già in ecosistemi multisettoriali e multiculturali impattanti per salute e sostenibilità e che includono non solo i tradizionali luoghi della sanità ma anche quelli della scuola, degli enti locali, del settore abitativo e urbanistico e dei movimenti culturali, oltre che dei produttori industriali e di servizio in queste aree.

Anche su di loro vanno indirizzate buona parte delle politiche europee e nazionali sui temi citati allo scopo di costruire innovative alleanze e individuare nuove modalità di investimento e di economia circolare.

Preoccupazione è stata ancora una volta espressa per l’insufficiente finanziamento delle politiche pubbliche, europee e nazionali, di contrasto delle disuguaglianze di salute e di promozione della salute.

EuroHealthNet, oltre a fornire la consueta analisi tecnica al Semestre Europeo, continuerà a fornire tutto il suo supporto pratico che trova attuazione:

nel consorzio europeo INHERIT, che propone nuovi modi di conciliare salute, equità e sostenibilità;

nella nuova Guida agli investimenti per i servizi di promozione della salute;

nel framework strategico REJUVINATE, che è un’originale proposta di pianificazione degli interventi necessari per una democrazia della salute e di una sostenibilità sociale e ambientale durature.

L’appuntamento madrileno è servito anche per alcune importanti novità organizzative. Il nuovo Executive Board di EuroHealthNet – ha tre nuovi subentri da Bulgaria, Galles e Scozia ed è ora così composto:

Mojca Gabrijelčič, Slovenia (Presidente)

Caroline Costongs, Olanda (Direttrice Generale)

Frank Lehmann, Germania

Giovanni Gorgoni, Italia

Miroslaw Wysocki, Polonia

Paolo Stocco, Italia

Vertti Kiukas, Finlandia

Plamen Dimitrov, Bulgaria

Mariana Dyakova, Galles

Lorna Renwick, Scozia

Eletti per acclamazione Giovanni Gorgoni (DG AReSS Puglia), quale nuovo Tesoriere del network e Vertti Kiukas, quale nuovo vicepresidente.

Gorgoni e Kiukas erano già stati eletti a giugno 2018 a Bruxelles come componenti dell’Executive Board e il nuovo incarico si aggiunge a questo.

“Compito impegnativo e di estrema fiducia – dice Gorgoni – ma perfettamente in linea con la strategia della Puglia di essere un interlocutore autorevole e propositivo nel panorama europeo. Per l’Agenzia è naturalmente un onore e una conferma ulteriore della acquisita visibilità a Bruxelles. AReSS siede stabilmente negli organi di controllo di due importanti network europei: EuroHealthNet ed EHTEL, rete della sanità digitale e della telemedicina. E proprio EHTEL, lo scorso maggio, ha voluto tenere a Bari l’annuale assemblea e un’apprezzatissima visita-studio a cinque buone pratiche pugliesi di telemedicina. Alle attività di rete vanno poi aggiunti i diversi progetti operativi condotti con altri partner europei: Scirocco, Threat Arrest ed Euriphi”.