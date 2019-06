CALIMERA – Brizio Candelieri, Coordinatore Comunale, e Luigi Mazzei, Coordinatore Provinciale di Puglia Popolare hanno scelto il loro candidato sindaco e lo annunciano con un comunicato stampa.

“Il percorso avviato dal Coordinamento di Calimera Popolare​ per consentire ai cittadini di avere una scelta nuova, alternativa ed affidabile per amministrare la città, ha portato ad individuare il candidato Sindaco della propria lista CALIMERA POPOLARE nella persona dell’Avv. Nicola CUCURACHI.

Con la sua candidatura si gettano le basi per la composizione di una lista che consenta agli elettori di scegliere per la discontinuità con l’attuale Amministrazione, puntando su un professionista stimato e conosciuto in Città per la sua moderazione e per l’indiscussa capacità di dialogo.

Evitando qualunque stucchevole ed oggi incomprensibile tatticismo, CALIMERA POPOLARE scende in campo con la proposta migliore ed attrattiva per cambiare i metodi di gestione della Città.

Dialogo, ascolto, coinvolgimento, partecipazione e programmazione saranno le parole chiave a cui si ispirerà la nuova compagine.

Parte dunque il percorso di individuazione delle candidate e dei candidati che affiancheranno e sosterranno la figura del candidato Sindaco prescelto, i quali dovranno avere il requisito essenziale della discontinuità con le precedenti gestioni amministrative.

Siamo certi che i cittadini e le forze politiche comprenderanno la necessità di rilanciare l’immagine di Calimera, nel solco del rinnovamento, dando nuova linfa alla gestione della cosa pubblica, raccoglieremo le disponibilità a sostenere il candidato Sindaco e a lavorare sin da subito al programma per Calimera 2020”.