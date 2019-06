POGGIARDO (Lecce) – Venerdì 7 giugno, alle ore 19,30, presso il Palazzo Circolone di Poggiardo, sarà presentato il nuovo romanzo di Pierluigi Mele, “La Luna Adesso”, pubblicato da Lupo Editore. Dialoga con l’autore Maria Domenica Muci.

Pierluigi Mele è il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna PoggiardoIncontra, organizzata dalla Pro Loco di Poggiardo in collaborazione con Palazzo Circolone. Mele, tra i più raffinati autori italiani, torna al romanzo con una storia intensa e coinvolgente. Approfondendo temi a lui cari, quali il tempo e la memoria, l’autore ci conduce stavolta lungo una storia, quella dell’Alzheimer, trattata con profonda discrezione. Il racconto sonda, infatti, i rapporti che legano i protagonisti del romanzo alla memoria. Perché la malattia ha questa forza: ci costringe a fare i conti con noi stessi. La scienza lo conferma: alla perdita della memoria, sopravvive una sorta di nocciolo dell’amore, in grado di resistere alla fine. La storia si snoda tra Porto Selvaggio, la Sicilia e l’Africa, attraverso flussi temporali e narrativi spontanei, che riportano ai salti della memoria “ammalata”.

L’autore

Pierluigi Mele è nato in Svizzera e vive nel Salento. Mette in scena spettacoli teatrali in armonia tra racconto e danza. Ha pubblicato i libri di poesia Lavare i fuochi (1995), Tramontalba (2003), Ho provato a non somigliarti (Lupo Editore, 2011) e il romanzo Da qui tutto è lontano (Lupo Editore, 2009).