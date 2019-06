F.Oli.

TAURISANO (Lecce) – Il TAR di Lecce dà ragione al maresciallo Sergio Guarino, ex Comandante della Stazione Carabinieri di Gallipoli, residente a Taurisano e annulla la documentazione caratteristica “negativa” redatta sul suo conto dal Capitano Michele Maselli. Fino ad allora il maresciallo Guarino era un militare considerato “eccellente” dai precedenti superiori gerarchici.

Ancora una volta, il Maresciallo Sergio Guarino, attualmente in servizio presso il Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Lecce nonché ex Comandante della Stazione Carabinieri di Taurisano, è stato costretto a ricorrere ad un tribunale per ottenere giustizia e ristabilire la verità dei fatti, quei fatti che il Capitano Michele Maselli, allora Comandante della Compagnia Carabinieri di Gallipoli e superiore gerarchico del Maresciallo, avrebbe modificato per di potergli abbassare – in termini peggiorativi – i giudizi espressi in ben due “schede valutative”. Ovvero in quel documento che ha lo scopo di registrare periodicamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, nei limiti dell’interesse riguardante la valutazione delle attitudini e delle attività nell’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. A stabilirlo, è stata la sentenza del Tar Puglia – Seconda Sezione di Lecce ( sentenza n. 983/2019 pubblicata martedì scorso), ovvero il Tribunale al quale si era rivolto il maresciallo Guarino per richiedere l’annullamento delle schede valutative, notificategli negli anni 2013 e 2014.

I fatti. Quando Guarino assume il Comando della Stazione dei Carabinieri di Gallipoli, nel 2011, aveva alle sue dipendenze ben 14 militari e note caratteristiche, con le “voci” alle massime aggettivazioni e con la qualifica finale di “eccellente”. Ebbene, il capitano Stefano Tosi ed il colonnello Maurizio Ferla, all’epoca dei fatti rispettivamente Comandante della Compagnia dei carabinieri di Gallipoli e Comandante del Comando Provinciale di Lecce, consideravano il maresciallo come un “ispettore dotato di ottimi requisiti morali, militari e di carattere” nonchè “dotato, nel complesso, di un patrimonio di qualità morali e militari di livello molto elevato”, assegnandogli la qualifica finale di “eccellente”.

Ebbene, nel momento in cui, Guarino si imbatteva nelle dipendenze del capitano Michele Maselli, diventava improvvisamente un militare, dapprima “superiore alla media” e, l’anno successivo “nella media”. In sostanza, il maresciallo Guarino, dopo tredici anni di note caratteristiche con giudizi ai massimi livelli e qualifica finale di “Eccellente”, in meno di due anni, diventava un militare “nella media”, come cristallizzato nel giudizio espresso dal Capitano Maselli e dal Colonnello Nicodemo Macrì (quest’ultimo, all’epoca dei fatti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce).

Il maresciallo Guarino non ci sta. Trovando ingiusto ed illegittimo l’abbassamento della sua qualifica finale e delle singole aggettivazioni, contenuta nei predetti documenti caratteristici degli anni 2013/2014, impugnava le due schede valutative, dapprima con un ricorso gerarchico e poi con un ricorso al TAR di Lecce che, con la sentenza in parola, ha decretato l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendoli inficiati da “insufficiente motivazione, da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti”. A ciò si aggiunga la pesante condanna alle spese, a carico del Ministero della Difesa che dovrà provvedere alla refusione delle spese di lite in favore del Mar. Guarino, quantificate in 4mila euro oltre accessori di legge, maggiorata dalle somme corrisposte a titolo di contributo unificato. A rappresentarlo in giudizio, innanzi al Tribunale Amministrativo adito, è stato l’avvocato Sonia Santoro.

Nella sentenza, il Collegio dei Magistrati (Presidente, il Giudice Eleonora Di Santo) precisava che “l’attività valutativa riveste natura fortemente discrezionale e che, per tale ragione, lo scrutinio del Giudice amministrativo potrà condurre all’annullamento dei provvedimenti resi in tale ambito solo ove si riscontrino fattispecie vizianti di particolare gravità ed evidenza, quali l’irragionevolezza manifesta e il travisamento o l’erronea presupposizione dei fatti”. Ed ancora, si legge nella sentenza “ … con riferimento a valutazioni rese con riguardo ad aspetti che involgono tratti caratteristici della personalità – rispetto ai quali molto difficilmente un soggetto subisce variazioni consistenti nel corso di un anno -, l’improvviso e continuo peggioramento (quale è quello che ha riguardato l’odierno ricorrente, posto che i due ricorsi riguardano due annualità differenti, consecutive e recanti giudizi progressivamente negativi: da “eccellente” a “superiore alla media” nel 2013, da “superiore alla media” a “nella media” nel 2014) richiede una specifica e puntuale contestualizzazione e indicazione delle cause e circostanze in relazione alle quali esso è stato rilevato … Detta specifica motivazione non è emersa con riferimento al Guarino, per il quale l’abbassamento del giudizio era riferito anche a tratti caratteriali e culturali difficilmente suscettibili di evoluzione nella vita adulta”. In particolare, sull’ultima scheda valutativa oggetto di impugnazione (anno 2014), il maresciallo si vedeva abbassare, in senso peggiorativo, ben 20 voci su 22 che compongono la documentazione caratteristica di cui trattasi.

Pertanto, a parere del capitano Maselli, il maresciallo Guarino (allora Comandante della Stazione Carabinieri di Gallipoli) in un periodo temporale di 265 giorni (a cavallo tra il 2013 ed il 2014), sarebbe vistosamente peggiorato nel “vigore fisico”, nel “vigore mentale e capacità di concentrazione”, nella “esemplarità”, nella “forza di carattere e determinazione”, nel “coraggio”, nella “lealtà”, nell’“ascendente”, nella “propensione all’aggiornamento culturale”, nella “gestione del personale”, nella “capacità di lavorare in gruppo”, nelle “capacità relazionali”, nella “motivazione al lavoro e dedizione”, nell’ “affidabilità”, nella “iniziativa”, nella “decisionalità”, nella “predisposizione al comando”, nella “riservatezza”, nel “senso della disciplina”, nel “rendimento”, diventando un “MILITARE NELLA MEDIA” dopo, 13 anni consecutivi, che era stato considerato da numerosi superiori gerarchici quale un “MILITARE ECCELLENTE”.

Peraltro, puntualizza la sentenza del TAR Lecce, “le suddette opinioni valutative venivano espresse da un soggetto che era stato coinvolto in vicende dalle quali appare essere scaturita una grave inimicizia nei confronti dell’odierno ricorrente”. In buona sostanza il Capitano Maselli avrebbe dovuto astenersi dal formulare un giudizio nei confronti del maresciallo Guarino in quanto non era nelle condizioni, in considerazione della grave inimicizia fra gli stessi, di poter esprimere un giudizio sereno ed obiettivo nella redazione dei documenti caratteristici. Ma non è tutto!! La sentenza si sofferma sul fatto che il Capitano, al fine di abbassare detti giudizi, ha riportato circostanze fattuali delle quali veniva accertata la non veridicità in sede penale. Infatti, il maresciallo Guarino al fine di contestare le motivazioni formulate dal Capitano, e poste a fondamento dell’abbassamento delle sue note caratteristiche, si era visto costretto a sporgere denuncia querela chiedendo alla Procura di accertare la non veridicità di “informazioni” e “valutazioni”, riportate dal Cap. Maselli in una nota esplicativa della documentazione caratteristica, e non corrispondenti al vero.

Per concludere, come riportato in sentenza, il Maresciallo Guarino ha subito un illegittimo abbassamento delle sue note caratteristiche, a firma del capitano Maselli, basato – da un lato – su “elementi fattuali non rispondenti al vero” e su “considerazioni” non idonee a spiegare il repentino e continuo mutamento peggiorativo di tratti personali caratteristici, dall’altro lato, va precisato che i giudizi venivano formulati da un superiore gerarchico, il Maselli, che “stante i pregressi – riferiti e non contestati – episodi atti a ingenerare una specifica inimicizia tra valutatore e valutato, avrebbe cautamente dovuto, in ossequio alle circolari volte a garantire la massima obiettività in sede di giudizio sul rendimento, astenersi dal porre in essere una valutazione sul suo sottoposto, lasciando il compito ad altro soggetto, non coinvolto emotivamente nei confronti del valutando”. Sulla base di tali ragioni, la Seconda Sezione del TAR Lecce ha dato ragione al Maresciallo Guarino, disponendo l’annullamento degli atti impugnati e condannando l’Amministrazione militare alla refusione delle spese di lite.

Dopo 5 anni, il Maresciallo Guarino, assistito e difeso dall’avvocato Sonia Santoro, ha ottenuto “giustizia” con una sentenza destinata a diventare un importante precedente giurisprudenziale in tema di annullamento delle schede valutative dei militari.