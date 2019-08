LECCE – Beppe Delre e Serena Brancale sono i protagonisti di “LUNA D’ESTATE”, terzo titolo in cartellone della rassegna “Al chiaro di luna” dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES, domenica 18 agosto alle 21.30 presso il Chiostro dei Teatini di Lecce.

Il vocalist pugliese Beppe Delre, vincitore agli Italian Jazz awards nella categoria “Best Jazz Singer 2010” e già premiato come “Best Crooner 2009”, e la cantautrice Serena Brancale ci accompagneranno (anche in duetto) nelle atmosfere dei grandi classici della musica leggera italiana e degli standard americani più conosciuti e amati, presentati con nuovi raffinati arrangiamenti per orchestra proposti da Alfredo Biondo, Gianluigi Giannatempo e dal maestro Alfonso Girardo che dirige anche l’Orchestra OLES.

In programma: Io che amo solo te (S. Endrigo), Domani (B. Delre), Guarda che luna (F. Buscaglione), Caruso (L. Dalla), Rosalina (F. Concato), My Way (C. Francois), Estate (B. Martino),Quando (P. Daniele), Ain’t Nobody (C. Khan), Galleggiare (S. Brancale), Vita d’artista (S. Brancale),Alfie (B. Bacharach), Overjoyed (S. Wonder), Senza fine (G. Paoli), When you believe (W. Houston),E se domani (C. Alberto Rossi), Nature boy (E. Ahez), The lady is a Tramp (F. Sinatra), Endless love (L. Richie).

Eclettica e vulcanica, Serena Brancale è una delle voci più talentuose della scena musicale italiana. Ha conquistato il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015, dove ha presentato il suo brano “Galleggiare”. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua personalità: Fiorello, Mario Biondi, Tosca, Fabrizio Frizzi, oltre che importanti nomi della critica musicale come Ernesto Assante e Marco Mangiarotti. Di lei si è più volte occupata la stampa musicale nazionale: da Rainews a RadioRai, a RepubblicaTV.

La rassegna, sotto la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento di Maurilio Manca, è finanziata dalla Regione Puglia, con la collaborazione del Comune di Lecce e il TPP. Il prossimo appuntamento è mercoledì 28 agosto con il concerto lirico-sinfonico VERDI&PUCCINI, dedicato a celebri arie e sinfonie d’opera. Sul palco, con l’OLES, una delle voci più note del panorama lirico internazionale, il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, con la direzione del maestro Alberto Veronesi.

Biglietti disponibili in prevendita al costo di 5, 7 e 10 euro al Castello Carlo V di Lecce e al Chiostro dei Teatini all’ingresso del concerto.