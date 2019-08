LEVERANO (Lecce) – Continua il Tour dei Crifiu per la presentazione del nuovo album Mondo dentro. La band salentina che mescola pop e world music, melodie del Mediterraneo e sonorità elettroniche contemporanee, sarà in concerto sabato 3 agosto (ore 20.30), a Leverano, per il BirraeSound, con il nuovo spettacolo live che accoglie, oltre alle hit della band, i 13 brani del nuovo album, caratterizzato dalle prestigiose collaborazioni con lo scrittore Carlo Lucarelli, con Valerio Jovine della famiglia 99 Posse, con il Canzoniere Grecanico Salentino e con i Sud Sound System, ospiti nella title track con le loro travolgenti incursioni in dialetto e protagonisti con i Crifiu del videoclip girato tra Salento e Grotte di Castellana.

Il videoclip è l’anteprima dell’album, sostenuto da Puglia Sounds, nel quale trovano casa incursioni rap e hip hop, sperimentazioni sonore ed effettistiche, flow ispirati e mai banali, tradizione mediterranea, ritmiche dell’Africa e sfumature di Cumbia sudamericana. Tutti elementi che disegnano l’identità riconoscibile dei Crifiu, mantenendone freschezza e intuizione, per affrescare nuovi orizzonti e cercare strade inesplorate. Per la produzione artistica, Andrea Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli(fiati e programmazioni) ed Enrico Quirino (batteria acustica ed elettronica) sono stati affiancati da Arcangelo Kaba Cavazzuti (già musicista di Vasco Rossi e Biagio Antonacci ed ex produttore di Modena City Ramblers, Massimo Volume e tanti altri). Il disco, prodotto da Dilino’, è distribuito da Believe per il digitale e da Self per il supporto fisico.

Il live, nuovo, potente ed evocativo, è pensato con un allestimento scenico inedito e una scaletta che include, oltre ai brani di Mondo Dentro, le numerose hit della band che il pubblico canta ad ogni live, da Rock & Raï ad Al di là delle Nuvole, da Un’estate Cosìa Un passo da te.