LECCE – Le risorse a disposizione per l’edilizia Universitaria sono state riassegnate: si è evitata una clamorosa disfatta, ma gli anni sono passati, gli edifici cadono a pezzi e queste risorse avremmo dovuto metterle a frutto già sei anni fa. In copertina potete notare le immagini di uno degli edifici universitari colpiti dalle infiltrazioni in una giornata di pioggia. Gli anni passano e le lentezze, le indecisioni, costano. La velocità nell’investimento delle risorse a disposizione fa la differenza: invece l’università si è incartata per anni sulla guerra al vecchio progetto di Laforgia, chiedendo addirittura una consulenza a un’università.

Ora, però, è ufficiale. L’Università del Salento ha ottenuto la riassegnazione dei 49 milioni di euro del Piano per il Sud. La buona notizia, già diffusa qualche giorno fa dalla ministra per il Sud Barbara Lezzi e dal Rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara, oggi nella riunione del Cipe, tenutasi a palazzo Chigi nel primo pomeriggio, è diventata una realtà.

“Sono entusiasta della conclusione positiva di questa vicenda – commenta il Rettore Zara. – Oggi si chiude un iter lungo e complesso che ha visto un impegno corale di Università, Regione Puglia e Ministero, di cui siamo orgogliosi. A questo proposito, il mio personale ringraziamento va alla Ministra Lezzi, per l’impegno profuso e per l’estrema celerità con cui ha permesso che finalmente venissero sbloccati i fondi. Un altro importante elemento è la rimodulazione che ora consente di utilizzare così questi 49 milioni di euro: circa 18 milioni per nuova edilizia e ben 31 milioni di euro per manutenzioni nel polo urbano ed extraurbano. Sono già in campo le azioni per la realizzazione degli interventi. Prestissimo tutta la comunità accademica possa goderne”.