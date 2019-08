LECCE – Il Polo Pediatrico del Salento, progetto dell’associazione Tria Corda, potrebbe diventare finalmente realtà. A Lecce 250 milioni di euro per progetti strategici che rilanceranno il territorio, utilizzando fondi strutturali europei. Lecce supera la dotazione finanziaria messa a disposizione dal Cis- Contratto istituzionale di sviluppo. Il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini ha presentato le schede progettuali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: tra i progetti, il Polo Pediatrico del Salento, approvato dal Comune di Lecce, Asl Lecce, Regione Puglia.

Questo è un passaggio molto importante per il Salento per rilanciare il territorio che è sempre rimasto ai margini ed è importante anche per le famiglie salentine. Darà luce, speranza, i cittadini potranno contare su una sanità che lavora con standard di qualità, senza dover affrontare viaggi della speranza.

Quindi Tria Corda ringrazia congiuntamente la Regione Puglia, l’amministrazione comunale di Lecce, l’Asl Lecce e le associazioni della rete sociale SoloxLoro, che hanno lavorato assieme per questo obiettivo, dimostrando che quando c’è sinergia si raggiunge qualsiasi traguardo e i progetti diventano realtà.

Ora inizia una fase fondamentale che dovrà portare il nuovo governo a firmare per rendere esecutivo il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo.

Sarà quindi nostra cura continuare a perseguire questo decisivo passaggio affinché il Salento possa cogliere l’occasione per un futuro migliore. Da anni Tria Corda si batte per realizzare il polo pediatrico del Salento, un polo pensato ad hoc per le esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Per la dottoressa Maria Rosaria Filograna, Coordinatrice del Comitato Scientifico di Tria Corda Onlus, composto da alcuni dei più prestigiosi specialisti dell’area pediatrica di rilevanza internazionale, avere la possibilità di poter sfruttare i fondi strutturali europei messi a disposizione dal Cis per il progetto di Tria Corda Onlus è una notizia che dà speranza e fiducia. “Noi del Comitato siamo particolarmente felici che la progettualità del polo pediatrico d’eccellenza salentino, condiviso con il Comune di Lecce, Asl Lecce e Regione Puglia, trovi finalmente le risorse economiche per la realizzazione e lo sviluppo del polo stesso”.

Il dottor Michele Gangemi in qualità di Presidente del Comitato Scientifico di Tria Corda dichiara “di voler perseguire la volontà del dottor Carlo Corchia per poter realizzare il polo pediatrico salentino nell’interesse di bambini e famiglie. Ringraziamo il governo per la sensibilità dimostrata e ci auguriamo una rapida concretizzazione”.

Maria Rosaria Manca, referente della rete sociale SoloxLoro, si dice entusiasta della notizia “non possiamo che esprimere soddisfazione per la notizia appresa dalla stampa. Auspichiamo che la realizzazione del progetto sia affidata a tempi più compatibili con le esigenze del territorio”.

Per Antonio Aguglia, Presidente di Tria Corda Onlus, ricevere i fondi europei sarebbe una svolta per il progetto del Polo Pediatrico. Vedere, dopo anni di duro lavoro, la realizzazione di un progetto ambizioso che punta a migliorare gli standard di cura, grazie anche alla collaborazione con i principali centri universitari italiani ed europei, sarebbe un sogno che diventa realtà. La presenza di un polo pediatrico a Lecce, in cui le professionalità mediche siano tutte concentrate in un unico centro, darebbe speranza a tutte le famiglie che sono costrette ad affrontare estenuanti viaggi della speranza, non senza un pesante esborso economico.

Lo sviluppo di un territorio passa anche attraverso la salute dei piccoli cittadini e dalla sanità, le schede progettuali che il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha inviato al Consiglio dei Ministri, ora saranno acquisite agli atti del ministero e saranno trasmesse al futuro governo.

Clarissa Rizzo