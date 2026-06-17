Un Copertinese Doc Fabio Cordella vola nell’Etere grazie ad una produzione della NBC Universal

Lui, Fabio Cordella, copertinese Doc, legatissimo alla sua Città , Copertino, la Città conosciuta nel mondo come la Patria del Santo dei Voli, ( stiamo parlando di san Giuseppe da Copertino ), è un giramondo capace di imprese culturali degne dei Primati dei Guinness , noto ufficialmente come Guinness World Records, un’opera annuale che raccoglie e certifica i record e le imprese estreme del mondo. Include imprese umane, fenomeni naturali e stranezze. È nato nel 1954 come trovata pubblicitaria per la celebre birra irlandese. Andiamo per ordine. Esordi eccellenti, quelli di Fabio Cordella, nella nazionale di calcio under 18, carriera interrotta per via di un grave incidente sul terreno di gioco, ma abbandonato il calcio, il nostro Fabio di strada ne ha fatta. Attivo nel campo manageriale calcistico, che lo vede in giro per l’Europa poi in quello della ristorazione che lo proietta nel mondo , grazie anche alla sua versatilità nel parlare perfettamente l’Inglese, il Francese, lo Spagnolo e naturalmente il suo ottimo Italiano. Ma, udite , udite, dove è giunto questo ragazzone che esercita un fascino particolare sulle donne? Alcuni anni fa s’inventa un abbinamento vino-campioni del calcio ed è subito successo planetario. Intanto qualcuno oltre Oceano si accorge di lui e scrive un libro sul nostro,che, grazie alle TV, lo proietta da star nel mondo.

“Eravamo nel pieno della pandemia-chiarisce Cordella,ma ricordo ancora il messaggio di Charlie Arturaola, che mi scrisse:

«Fabio, Julio Sonino ha letto il tuo libro, scritto da Will Coincecao. Vorrebbe conoscerti perché il tuo percorso, la tua storia e le vicissitudini che hai affrontato potrebbero essere un esempio e un monito per gli altri. Mi ha detto che sarebbe bello raccontare tutto questo in una serie TV».

“Ricordo che quella chiamata su Zoom-continua Fabio. durò circa un’ora e, meno di un anno e mezzo dopo, iniziammo le riprese della serie, vita, avventure e disavventure di Fabio Cordella”.

Oggi, dopo circa quattro anni e mezzo, Cordella è orgoglioso di annunciare al mondo che la sua storia e quella di The Wine Of The Champions sono diventate una serie TV prodotta da NBC Universal, che, attraverso il canale Telemundo Deportes sarà visibile in tutto il mondo a partire dalla prima settimana di giugno.The Wine Of The Champions non è solo vino ma molto di più. Il trailer della prima stagione è visibile ampiamente su You Tube. Cordella per questo suo attivismo è stato sempre premiato in Italia, ma un rammarico lo attraversa: “Nessuno nella mia Città , nessuna Istituzione In Puglia si è mai accorta di tutto ciò. Molti-sottolinea Cordella-sono sempre pronti a postare foto e quant’altro sui social per qualunque minimo evento , ma guai a ricordarsi di tutto quello che continuo a fare per la mia Città, con non pochi sacrifici, ma grazie al Cielo ho una famiglia meravisligosa che mi sostiene in ogni iniziativa”!

Infine un pensiero di forte ringraziamento per chi si è accorto di tutto ciò che fa. “Grazie a tutti. Grazie Charlie, grazie Julio (TQM), grazie Miguel e grazie a tutto il team di NBC Universal: siete stati straordinari”.

Quello che andrete a leggere oggi è solo l’incipit di una favola , di una narrazione che preannuncia altri lunghi capitoli!