MELPIGNANO (Lecce) – Non solo un maestro concertatore, ma assoluto trascinatore sul palco, il Mo Fabio Mastrangelo, direttore musicale della Russian philharmonic di Mosca che ieri ha diretto l’Orchestra popolare e l’orchestra sinfonica Oles di Lecce, ha dato un tocco in più a quella che è una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Italia e in Europa, La Notte della Taranta. Spalla dei cantanti, anima dell’orchestra, brillante e coinvolgente, durante le performance degli artisti sul palco.

Il concertone finale di Melpignano ha visto come sempre, vari protagonisti avvicendarsi davanti i circa 150 mila spettatori presenti a nel piazzale antistante l’ex convento degli Agostiniani di Melpignano; tra agli ospiti Guè Pequeno, Salif Keita, Enzo Avitabile, il violinista Alessandro Quarta, il chitarrista Maurizio Colonna e una meravigliosa Elisa che ha incantato il pubblico con le sue quattro esibizioni, Pizzica di Galatone, Aremu, la sua hit Luce (Tramonti a Nord-Est) e Kali nifta (buona notte), questi i brani interpretati dalla cantante di origini pugliesi durante 22esima edizione de La notte della Taranta.

Quest’anno il Salento ha abbracciato l’Africa con Salif Keit, l’ospite internazionale della manifestazione.

Grande consenso di pubblico per i musicisti Maurizio Colonna durante i suoi coinvolgenti assoli e per il violinista salentino Alessandro Quarta, soprattutto nell’esibizione con Antonio Amato e Gué Pequeno di “La coppula”.

Un intreccio di suoni e contaminazioni musicale per i 40 brani della scaletta. Sul palco 21 musicisti dell’Orchestra Popolare; 18 professori della sinfonica Oles, 5 studenti del Conservatorio di Lecce. Per quanto riguarda il copro di ballo, 18 i ballerini per le 12 coreografie ideate da Davide Bombana.

Un gioco di note, di movimenti e di luci grazie alla scenografia di Mariano Light, una vera e propria parete di luci alle spalle dell’orchestra fatta di 21mila lampade a led. In alto, al centro del palco, campeggiava invece la taranta, il ragno simbolo della manifestazione e della tradizione popolare musicale salentina.

La Notte della Taranta quest’anno è stata trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e Rai Radio 2, con la conduzione del critico musicale Gino Castaldo affiancato da Belen Rodriguez e Stefano De Martino che hanno guidato i telespettatori alla scoperta delle sonorità salentine. Tradizione della civiltà salentina, capacità di accoglienza e aggregazione, temi capaci di arrivare in maniera più diretta attraverso la musica, le parole dei testi delle canzoni, i gesti, la danza.

Insomma, un concertone che ha celebrato la bellezza del Salento in tutte le sue sfumature, dai colori, ai suoni, dai ritmi ai paesaggi. Tema centrale del Concertone finale, infatti, è stato la tutela dell’ambiente. La Fondazione de la Notte della Taranta, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Legambiente, ha promosso, durante la diretta televisiva, la raccolta fondi per la campagna #RigeneriAMOlaNatura che consentirà di rendere accessibili 4 oasi del Mezzogiorno d’Italia alle persone diversamente abili e fruibili dal pubblico attraverso sentieri guidati. Si tratta dell’oasi dei Variconi a Castel Volturno (Campania), Foce Cavone nella marina di Pisticci (Basilicata), Dune di Sovereto a Isola Caporizzuto (Calabria) e Torre Squillace nella marina di Nardò (Puglia).