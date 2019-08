TUGLIE (Lecce) – Venerdì 23 agosto ci sarà la scanzonata patchanka dei Mistura Louca a scatenare il pubblico del penultimo appuntamento del “Mipiaci Fest”, la seconda edizione della rassegna de La Villetta (Largo Fiera – Tuglie) che sta animando le notti dell’estate salentina sulle note degli artisti e delle band più amate del tacco d’Italia, con tutta la musica che ci piace da cantare a squarciagola o da ascoltare in relax trovando refrigerio dalla giornata arroventata tra sedie a dondolo e cocktail freschi e particolari nati dalle sapienti miscelazioni dei barman.

I Mistura Louca ci portano lungo un viaggio musicale tra colori e sonorità della Patchanka. La traduzione letterale del nome della band, “miscuglio pazzo”, esprime al meglio la grande varietà di stili musicali proposti negli spettacoli della band: reggae, punk, ska e gypsy punk, non tralasciando qualche sonorità popolare della Grecìa salentina. Le esibizioni del gruppo si contraddistinguono per una forte carica energetica che rende ogni concerto una vera e propria festa. Il primo lavoro discografico “Mistura”, composto esclusivamente da brani inediti, è stato preceduto da vari singoli, come “Il Meridionale”, “Cosa ti Resta”, “L’Essenza” (2015).

La band di giovani ragazzi, dopo essersi “fatta le ossa” suonando dal vivo un po’ ovunque (dai pub alle feste in piazza, da quelle universitarie ai centri sociali), si è esibita nelle più importanti location e feste salentine fra cui il Parco Gondar e in numerosi festival in tutta Italia come “Collisioni Festival” a Barolo, “Aria di Friuli Venezia Giulia” in cui è stata selezionata fra i vincitori del Progetto Giovani. Forte della sua esperienza, la band ha in pochi anni trovato una sua ben definita identità artistica, intraprendendo così un processo di personalizzazione che l’ha condotta ad aprire il concerto di Tonino Carotone nel 2016 e quello di Mannarino nell’estate del 2017.

E, se nella prima edizione, il Salento e i suoi poliedrici artisti sono stati i protagonisti indiscussi degli appuntamenti con il MiPiaci Fest, da quest’anno La Villetta ha deciso di aprire i suoi cancelli a ospiti d’eccezione, com’è stato il 3 agosto scorso con lo spettacolare live di Lorenzo Kruger (Nobraino).

L’appuntamento finale del festival sarà sabato 31 agosto con il coloratissimo Closing Party.

Anche per quest’anno il MiPiaci Fest rappresenta una selezione di generi per tutti i gusti, passando dal pop al rock, dal folk alla patchanka, in un tripudio di suoni e sensazioni per un’estate tutta da cantare!

La Villetta – Largo Fiera – Tuglie (Le)

Start ore 22:30

Ingresso Libero

Per info e prenotazioni: 3405494368 – https://www.facebook.com/lavillettaofficial/