Al via “Anno Zero”: vivi l’estate, vivi Tuglie

TUGLIE (Lecce): Prende il via con due appuntamenti di prestigio l’estate della Città di Tuglie. Il 9 e 10 giugno Piazza Garibaldi ospiterà i primi grandi eventi di “ANNO ZERO – Sotto il Cielo di Tuglie”, la rassegna che accompagnerà cittadini e visitatori nei prossimi mesi con un programma dedicato alla cultura, allo spettacolo, all’intrattenimento e alla valorizzazione del territorio.

Ad inaugurare il calendario sarà, il 9 giugno alle ore 19.30, Luca Pappagallo, tra i divulgatori gastronomici più seguiti d’Italia, protagonista di uno show cooking che unirà cucina, racconti, musica dal vivo e degustazioni enogastronomiche. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie del suo ultimo libro.

Il 10 giugno alle ore 20.30 sarà invece ospite Roberto Inciocchi, giornalista e volto di Agorà Rai Tre, che dialogherà con il pubblico sui temi dell’attualità, dell’informazione e del ruolo del giornalismo nella società contemporanea.