MARTANO (Lecce) – Il fascino di pensieri, versi ed emozioni; tutto in un unico libro “Sotto il vestito l’anima”, il primo dello scrittore Angelo De Pascalis che incontrerà i suoi lettori stasera, nella sua città natale, Martano.

Si terrà alle ore 21, presso i Giardini del Duca, la prima ufficiale del romanzo dello scrittore salentino.

Eventi nell’evento per quella che non sarà una semplice presentazione, ma una serata che coinvolgerà più attori e gli accompagnerà per i sentieri più intimi delle suggestioni.

“Sotto il vestito l’anima” è infatti un vero e proprio viaggio emotivo, non solo accanto ai protagonisti del romanzo, ma anche tra le righe dei versi che compongono la seconda parte del libro.

L’amore, i suoi tormenti, le sue inquietudini e l’infinita passione con la quale ci travolge, sono gli argomenti di un libro che ha già incontrato il consenso di molti lettori, non solo nel Salento e in Puglia, ma in tutta Italia.

Accompagneranno l’autore, Roberto Fatano (Industriale e Presidente Laica), Maria Assunta Russo (Farmacia Letteraria Corte Grande), Selene Anna Paolo (Psicologa e Psicoterapeuta Gestalt). Serata allietata dalle letture di Carmen Puscio e Simona Stomeo, dal violino di Valentina Marra e dalle coreografie di Federica Gelsomino della Scuola Flashdance di Clara Boccadamo. Saluti di Fabio Tarantino Sindaco di Martano.

Ingresso libero