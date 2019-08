LECCE – Tutti in coda per “Lecce Pizza Village”, rassegna gastronomica che celebra l’arte della pizza salentina e napoletana, in programma fino a domenica prossima (4 agosto) in piazza Mazzini. Fiumi di giovani, famiglie, stranieri e turisti, amanti della pizza di tutte le età, affollano sin dall’imbrunire gli stand con i forni a legna mobili e i tavoli allestiti intorno alla grande fontana della storica piazza leccese, pronti per gustare la pizza “margherita” o “marinara” nella versione salentina o napoletana. Non manca una postazione dedicata a pizza e birra senza glutine.

Organizzata per il quinto anno consecutivo dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce, la manifestazione quest’anno vede protagonista il gruppo dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce, guidati da Marco Paladini, insieme allo storico gruppo Master Pizza & Street Food Vesuviano guidato da Luigi Pirozzi e Enzo Mastone.

«Siamo onorati di far parte anche quest’anno della grande famiglia di Lecce Pizza Village», dicono i maestri campani Pirozzi e Mastone. «Nata tanti anni fa nei vicoli di Napoli – raccontano – la pizza veniva ripiegata su se stessa e mangiata in piedi. Ancora oggi questa pizza, detta “a portafoglio”, rappresenta una delle maggiori tradizioni napoletane che come associazione ci impegniamo a portare e a promuovere nel mondo, così come facciamo per la pizza nel ruoto di rame, altra tradizione campana che stiamo riscoprendo e valorizzando. Vi aspettiamo al Pizza Village per farvi gustare le nostre prelibatezze, il sapore genuino di mozzarella, pomodoro, grano e famiglia, perché, come si dice a Napoli, non puoi mangiare una pizza se non sei in famiglia!».

Accanto al gusto, anche musica e divertimento sono garantiti grazie all’animazione (giochi, dediche, messaggi e interviste) a cura di Alessia Cuppone (Radionorba) e Roberto Del Sole (Radio Orizzonte Activity) e ai concerti gratuiti. Venerdì 2 agosto, alle 22, sul palco dell’Area Live saliranno i NoName (Debora Ricchiuto al basso, Jessica Settembrini alla voce, Michele Elia alla batteria e Roberto Turco alla chitarra) per un viaggio fra i più grandi successi italiani e internazionali dagli anni Sessanta ad oggi.

Stand aperti dalle 19, info e aggiornamenti sulla pagina Facebook “Lecce Pizza Village”.