LECCE – Palazzo dei Celestini a Lecce ospita la terza tappa del “Primo Road Show in Puglia di Educazione Finanziaria Autodeterminazione Economica in Rosa”, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, nell’ambito delle attività volte a sensibilizzare specifiche tematiche che riguardano la parità di genere.

Domani, martedì 24 settembre, dalle 14.30 alle 17, nella sala consiliare della Provincia di Lecce, si terrà con un incontro di informazione interattivo, che ha l’obiettivo di migliorare le competenze delle donne imprenditrici e libere professioniste in materia economico-finanziaria. Attraverso questa iniziativa, inoltre, sarà effettuato un monitoraggio qualificato sul grado di conoscenza finanziaria della popolazione femminile, in età da lavoro. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

In apertura sono previsti i saluti del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e del sindaco del Comune di Lecce Carlo Salvemini. Spazio, quindi, agli interventi di Patrizia Del Giudice, presidente regionale Commissione pari opportunità, Massimo Melpignano, divulgatore finanziario e Paola Moscardino, giornalista La7.

Più in particolare, questi alcuni dei temi che saranno affrontati: Tenere a bada il conto corrente prima che ci sommerga di costi e servizi inutili”; Accesso al credito in discesa: conosciamo le regole delle banche per l’erogazione dei finanziamenti; Cattivi pagatori e banche dati pregiudizievoli: impariamo a costruire la nostra buona immagine finanziaria identità; Gestione bancaria e gestione del risparmio: come possiamo raggiungere il BEF (Benessere Finanziario).

Dopo Bari e Taranto, Lecce rappresenta il terzo appuntamento dei sei incontri informativi e di ricognizione generale, che proseguiranno nelle altre province della Puglia (1° ottobre Foggia, 8 ottobre Brindisi, 15 ottobre Bat), con la collaborazione della prestigiosa Università degli Studi di Milano-Bicocca. Grazie a questo evento nasce una collaborazione con la Commissione provinciale Pari opportunità, guidata da Teresa Chianella.