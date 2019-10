CAMPI SALENTINA (Lecce) – Il Coordinamento Provinciale di Puglia Popolare fa gli auguri di buon lavoro al Coordinatore di Campi Salentina Fausto Versienti, noto imprenditore immobiliare per la prima volta in politica attiva. L’opera di radicamento del Movimento continua a coinvolgere chi non si sente rappresentato dai soliti partiti e continua ad occupare uno spazio moderato e popolare che ha voglia di esprimere le proprie idee.

“Sono lusingato per l’attenzione dimostrata da Puglia Popolare nella mia persona. Sento di ringraziare il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei per la fiducia accordata, certo che con gli amici e le amiche di Campi lavoreremo al meglio per consentire la libera espressione delle idee popolari e moderate ad oggi sopite” ha dichiarato il neo Coordinatore Fausto Versienti.