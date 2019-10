LECCE – Si è svolta nella Caserma “Nacci” di Lecce la cerimonia di cambio del Comandante del 31° Reggimento carri tra il Colonnello Cosimo Greco, cedente e il Colonnello Francesco Antonio Serafini, subentrante.

Alla cerimonia ha presenziato il Generale di Brigata Giovanni Gagliano, Comandante della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, la Grande Unità dell’Esercito a cui appartiene il reggimento con sede in Lecce. Presenti alla cerimonia, i Medaglieri delle locali sezioni delle Associazioni carristi ospiti per l’occasione e le Autorità civili, militari e religiose viciniori alla sede di Lecce.

Durante il periodo di comando del Colonnello Greco, il Reggimento è stato impegnato nell’ambito dell’ operazione “Strade Sicure” in concorso con le Forze dell’Ordine, in varie zone del territorio nazionale tra i raggruppamenti che operano in Puglia, Lazio e Campania, inoltre, il Reggimento ha fornito unità nell’ambito della Task Force “Ippocrate” in Libia.

Mentre, nell’ambito del progetto Sistemi Integrati per l’Addestramento Terrestre (SIAT), il Reggimento ha fornito la componente Opposing Forces (OPFOR) per il supporto delle attività addestrative dei reparti impiegati presso il Centro Addestramento Tattico di 2° livello di Lecce.

Il Colonnello Greco ha altresì partecipato, in qualità di capo gruppo di lavoro, al “Seminario sulla Manovra” tenutosi presso la Scuola di Cavalleria di Lecce al quale hanno partecipato numerose autorità militari.

L’Ufficiale, dopo ver lasciato il comando del 31° Reggimento Carri assumerà il comando del Reggimento Addestrativo della Scuola di Cavalleria di Lecce.

Il suo successore Colonnello Francesco Antonio Serafini, proviene invece dalla Direzione Generale per il personale militare dove ha prestato servizio in qualità di Capo Sezione stato giuridico e avanzamento Ufficiali.