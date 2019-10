SALENTO (Lecce) – Carte false per aumentare le sezioni specialistiche di branca e ottenere così somme gonfiate dall’Asl e dalla Regione Puglia. Sotto processo sono finiti i legali rappresentanti di due laboratori di analisi del nord Salento così come disposto dal gup Cinzia Vergine, a margine dell’udienza preliminare. Entrambi rispondono di tentata e consumata indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Nel frattempo l’Asl si è già costituita parte civile con l’avvocato Alfredo Cacciapaglia.

I numeri del raggiro sono consistenti e si aggirano sui 300mila euro. L’esito conclusivo dell’inchiesta rientra in un’indagine ad ampio raggio condotta dai militari del Nucleo di polizia tributaria di Lecce nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunte irregolarità nella percezione di contributi pubblici. Nel caso specifico gli accertamenti sono scattati dopo l’esposto di un concorrente che ha consentito di avviare le indagini coordinate dall’allora sostituto procuratore Antonio Negro. In uno dei due casi, il legale rappresentante avrebbe falsamente nelle autocertificazioni tra il 2009 e il 2011 l’esercizio prima di nove e poi di undici sezioni specialistiche di branca nonostante ne siano state effettivamente riscontrate solo sette. In tal modo sarebbe stata “sdoganata” la somma complessiva di 214mila euro spalmata su tre anni relativa al budget erogato periodicamente per le branche specialistiche dall’Asl di Lecce.

Con la stessa tecnica il legale rappresentante avrebbe cercato di intascare illecitamente oltre 49mila euro per l’anno 2014. Nella lente degli investigatori è finito anche un secondo centro di analisi sempre dello spesso paese. Le modalità del raggiro sarebbero state le stesse. Differenti e molto più basse le somme quantificate 64mila euro per aver attestato una sezione specialistica di branca mai riscontrata tra il 2010 e il 2013. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Paolo Spalluto e Alberto Pepe. Il processo si aprirà il prossimo 6 novemnbre davanti ai giudici della sezonda sezione penale.