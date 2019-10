Puglia

Locali piogge al mattino sulla costa adriatica, stabile altrove; nel pomeriggio i fenomeni interesseranno gran parte del territorio, più asciutto solo sullo Ionio. Instabilità diffusa anche in serata ed in nottata, tempo generalmente più stabile solo sulla costa ionica.

Molise

Molte nubi al mattino su tutto il territorio con locali acquazzoni sulla costa, prima che un peggioramento porti al pomeriggio e poi anche in serata piogge diffuse su tutta la regione.

Basilicata

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; piogge diffuse per la restante parte della giornata su gran parte del territorio, più asciutto solo sui settori di confine con la Puglia.

Cieli generalmente nuvolosi al Nord sia nelle ore diurne che in quelle serali, con addensamenti compatti e locali schiarite solo ad Est. Possibili piogge e acquazzoni specie nella prima parte della giornata su Alpi, Liguria ed Emilia Romagna. Condizioni di tempo generalmente instabile sulle regioni centrali, con piogge diffuse sia sul versante tirrenico che su quello adriatico fin dal mattino. Possibili fenomeni anche intensi soprattutto tra Toscana e Lazio al pomeriggio e in serata.

Giornata all’insegna del tempo in peggioramento al Sud Italia, con le prime piogge al mattino su Campania, Molise e Puglia, in estensione a tutte le regioni nelle ore pomeridiane. Condizioni di generale instabilità anche in serata e in nottata con piogge e acquazzoni sparsi.

Temperature stabili o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it