C’è un leccese doc che sta iniziando a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel gotha del calcio italiano, il suo nome è Sebastiano Luperto, ruolo difensore. Sebastiano Luperto, “Lupo” per gli amici, nasce a Lecce il 6 settembre 1996. Dopo aver mosso i primi passi nelle scuole calcio di Lecce Due e San Cesario, viene visionato dall’US Lecce e inserito nel settore giovanile giallorosso. Dopo aver svolto tutta la trafila nella “cantera” del Lecce, esordisce in prima squadra il 4 agosto 2013 in Coppa Italia contro il Santhia. Nonostante i 190 centimetri d’altezza, Sebastiano dimostra di avere anche ottime doti tecniche, facendone intravedere un ottimo difensore in grado di far iniziare l’azione per i suoi, dote fondamentale nel calcio moderno. Tali caratteristiche attirano l’attenzione di vari club, tra cui il Napoli di De Laurentis che, il 23 agosto 2013, lo porta in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sulla panchina del Napoli c’è Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, e tutto l’ambiente partenopeo, vedono in Luperto un Raul Albiol in erba, meritevole di debuttare tra i grandi il 3 maggio 2015 nella trentaquattresima giornata di campionato contro il Milan. A fine stagione il Napoli acquista il cartellino del giocatore versando nelle casse dell’US Lecce 500.000 euro. Il 10 dicembre 2015 esordisce nelle competizioni europee contro il Legia Varsavia, incontro valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Dal 2016 al 2018 il Napoli spedisce Luperto in prestito a “farsi le ossa” nel campionato cadetto, prima con la Pro Vercelli e poi con l’Empoli. Con la squadra toscana vince il campionato di Serie B totalizzando 28 presenze, condite da 2 reti, che contribuiscono alla promozione dell’Empoli in Serie A. Nell’estate del 2018 torna alla base, dove nel frattempo è stato chiamato a guidare il Napoli un maestro di calcio come Carlo Ancellotti. Il tecnico emiliano dimostra sin da subito di avere stima nelle qualità del ragazzo facendogli totalizzare al termine della scorsa stagione 15 presenze tra campionato e competizione europee.

Sebastiano è stato richiesto quest’estate da vari club di piccola e media dimensione del nostro massimo campionato, tra cui anche il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani, ma Carlo Ancellotti si è sempre opposto alla sua cessione considerando il difensore salentino importante per la gestione del suo progetto tattico. Nelle ultime settimane Luperto è stato titolare quattro volte su cinque, comprendendo anche la sfida di Champions contro il Salisburgo. La serie A, oltre ad ammirare un Lecce votato al bel gioco che vuole dire la sua anche nella massima competizione nazionale, sta imparando ad apprezzare un ragazzo leccese che con impegno e sacrificio sta dimostrando di poter stare tranquillamente nell’Olimpo del calcio. E chissà che dall’azzurro del Napoli non possa passare all’azzurro della nazionale del ct Mancini.