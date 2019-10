LECCE – Nel mese di ottobre 2019 è stata formalizzata la costituzione dell’Associazione Culturale Meridiana ETS, che prende il nome dalla linea che indica il Sole a Mezzogiorno ed è fondata appunto con il proposito di rappresentare gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, valorizzandone la cultura, l’identità e le risorse. L’Associazione è registrata presso l’Agenzia delle Entrate ed è strutturata con uno schema organizzativo che la rende in grado di rendersi attiva in tutte le regioni del centro Sud, dal Lazio alla Sicilia. Lo Statuto è già adeguato alla nuova normativa sul Terzo Settore, pertanto l’Associazione potrà a pieno titolo iscriversi in Albi e Registri ufficiali cosi’ da intercettare le opportunità offerte dai bandi pubblici e trasferirle sul territorio.

I soci fondatori provengono da orizzonti professionali ed esperienze di vita differenti, ma sono accomunati dalla volontà di promuovere il territorio con tutte le sue ricchezze, le attività artigianali e turistiche, le eccellenze culturali. Grande spazio sarà dedicato anche al sociale, in una mission che vedrà l’Associazione impegnata in tutela dei soggetti svantaggiati ed in supporto alle fragilità.

Un ruolo essenziale viene attribuito al dialogo ed al confronto, nella consapevolezza che con lo scambio delle idee si raggiunga una migliore apertura agli altri ed una più matura visione delle cose. L’Associazione ha già in agenda una serie di eventi, incontri e seminari su varie tematiche.

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori: Tonio Carpentieri, Gabriele Margiotta, Roberto Martella, Nunzio Carusillo, Simona Blago, Olindo Vergallo, Alessandro Starace, Paola Bruno, Luigi Donno. Il Direttivo ha eletto Presidente la Dott.ssa Paola Bruno, per guidare l’Associazione nel primo quinquennio.