“Esistono le buone intenzioni e la corsa contro il tempo dei dirigenti e funzionari dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia per non perdere preziosi finanziamenti europei. Ma, poi, esistono i numeri reali, quelli che non diamo noi oppositori cattivi, ma l’AGEA che, proprio ha diffuso i dati relativi all’avanzamento della spesa (pubblica e quota Feasr) programmata ed effettivamente sostenuta dalle Regioni e dalle Province autonome al 15 scorso e relativa situazione disimpegno automatico Feasr al 31 prossimo.” Dichiara il co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto.

“La Puglia resta fanalino di coda con un avanzamento della spesa pari al 22,55% notevolmente inferiore sia alla media nazionale al 36,35% che a quella delle Regioni meno sviluppate al 31,30% risulta ultima fra tutte le Regioni e Province autonome! La Regione Puglia è anche ultima, a notevole distanza dalle altre Regioni, come percentuale di realizzazione delle spese degli anni di impegno 2015+2016, con appena il 62,54%.

“Un Primato al contrario mai raggiunto da nessun presidente della Regione Puglia, in questo caso il paradosso è che si tratta anche dell’assessore all’Agricoltura! Una delega che Michele Emiliano tiene non per sua volontà, ma perché dato il disastro totale del settore nessuno vuole! Il che la dice lunga… Stando così le cose i milioni che al 31 prossimo la Puglia rischia di restituire all’Europa non sono solo 30 ma circa 149. Emiliano si prepari a rispondere quanto meno politicamente di una sciagura di immane proporzioni per un settore che avrebbe bisogno di ulteriori finanziamenti non di perdere quelli assegnati!”