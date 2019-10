BARI – Le regionali in Puglia si complicano per il centrosinistra: “Si rischia rottura dell’unità delle forze democratiche”, secondo il fronte anti-Emiliano. Lunedì il tavolo del centrosinistra tornerà a riunirsi, ma la tensione aumenta. I sostenitori di Dario Stefano lavorano dietro le quinte. Ieri non è piaciuta agli anti-Emiliano la voglia di accelerare che è emersa nella direzione del Pd: c’è in ballo ancora la possibile alleanza con i pentastellati che potrebbe mettere fuori gioco il governatore uscente. “Prima le idee, poi le alleanze e infine le candidature – scrivono in una nota congiunta il movimento La Puglia in Più, La Giusta Causa, Sinistra Italiana e Federico Massa del Pd – L’accelerazione annunciata dalla direzione regionale del PD sui tempi del confronto verso le regionali 2020 è irragionevole e rischia di comportare la rottura del campo delle forze progressiste che hanno assunto determinazioni diverse anche sull’allargamento della coalizione, in coerenza con il nuovo quadro politico nazionale”.

“L’assemblea a Bari già fissata per il 12 ottobre è il luogo idoneo per la discussione e la verifica delle proposte programmatiche e la costruzione di un percorso unitario. Una assemblea aperta al contributo di tutti: movimenti, associazioni, rappresentanti istituzionali”. I firmatari della nota concludono reiterando l’invito agli esponenti del Movimento Cinque Stelle: “Vogliamo aprire una discussione, non chiuderla. Iniziamo a lavorare sui programmi, con un confronto trasparente e aperto”.

Agli anti-Emiliano risponde direttamente il segretario Marco Lacarra: “Se la chiarezza non piace, la reazione è questa. Abbiamo fatto una direzione serena in cui abbiamo deciso come procedere. Lunedì vengano al tavolo politico a discutere, se non sono d’accordo. Noi stiamo ascoltando tutti e stiamo procedendo con trasparenza nell’interesse del centrosinistra”.