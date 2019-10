BARI – Gli anti-Emiliano sperano nell’accordo con i pentastellati per disarcionare il presidente uscente. Ora è rientrato in campo un nome che già un anno fa su questo giornale annunciammo che avrebbe ritentato la candidatura alla Presidenza della Regione Puglia: si tratta di Dario Stefano. Una petizione firmata da oltre tremila militanti e intellettuali lo rimette in pista. “Sono sinceramente commosso dalla stima di così tante persone che mi vorrebbero candidato Presidente alle prossime elezioni regionali della Puglia – spiega Stefano – L’appello sul web mi ha colto di sorpresa e mi riempie d’orgoglio, anche perché tra i promotori ci sono donne e uomini di indiscussa autorevolezza.

Non ho intenzione di illudere o deludere nessuno. Scelte simili necessitano di analisi e riflessioni profonde e devono tener conto non solo delle vicende locali ma anche degli scenari nazionali, oggi radicalmente cambiati rispetto al recente passato, dai quali non possiamo distogliere sguardo e attenzioni.

La comunità di democratici, che si è fatta ispiratrice per il bene del Paese di un’agenda di governo nuova, ha bisogno di impegno e energie come è accaduto durante la crisi di agosto.

La Puglia però è casa mia, è la mia terra e considero fondamentale avere in campo una proposta democratica e riformista che guardi all’innovazione ma anche alla concretezza, capace di recuperare al più presto chi abbiamo perso per strada. Questo appello, in realtà, può essere letto anche come una sorta di campanello d’allarme: il Partito Democratico e il centrosinistra si preparano a giocare la partita delle elezioni regionali ma non hanno ancora trovato la formazione adeguata per rappresentare una regione dinamica, competitiva, solidale. Da questo punto di vista, farò di tutto per offrire il mio contributo, come ho sempre fatto, per correggere gli errori anche del recente passato e imprimere una svolta di reale cambiamento. Decideremo insieme, come sempre, in quale ruolo e con quali modalità. Intanto ringrazio ancora i promotori e i pugliesi che stanno sottoscrivendo l’appello”.

Ma c’è da fare i conti con altri che vorrebbero fare i candidati governatori del centrosinistra: Fabiano Amati, Elena Gentile e Leo Palmisano. Intanto Sergio Blasi, come abbiamo già scritto, con un occhio puntato ai sondaggi lancia l’allarme divisioni e bolla tutte le discese in campo in contrasto con Emiliano come voglia di negoziare. Intanto si guarda alle regionali dell’Umbria per capire se da lì potrà partire le grande alleanza regionale in tutta Italia tra Pd ed M5S. Gli anti-Emiliano ci sperano per poter puntare su un nome nuovo, magari gradito anche ad Antonella Laricchia. Ma anche in quel caso Michele Emiliano venderà cara la pelle e potrebbe essere comunque in campo.

L’ATTACCO DEL CENTRODESTRA

Intanto Ventola, segretario regionale del fittiani, attacca il governatore uscente: “Michele Emiliano deve essere stato colpito da una FITTITE acuta.

“Pur di non ammettere di essere totalmente inadeguato a governare una Regione importante come la Puglia getta continuamente la colpa sugli altri. La Corte dei Conti lo bacchetta sulla Sanità? La colpa è di Fitto. La sua coalizione di centrosinistra non lo vuole più ricandidare? E lui evoca Fitto.

“Allora è evidente che la FITTITE porta come conseguenza la perdita di memoria. Gliela rinfreschiamo noi: il centrosinistra governa la Puglia da oltre 14 anni. Gli ultimi 4 direttamente sotto la sua guida amministrativa, gli altri 10 sotto la sua guida politica. Se la colpa è di Fitto che ha lasciato la Regione nel 2005 ammette implicitamente che le GIUNTE VENDOLA ED EMILIANO non hanno fatto niente!

“E magari fosse vero! Purtroppo siamo di fronte a una Puglia peggiore sotto ogni punto di vista. Il centrosinistra ha portato al fallimento la Regione. Ora c’è solo da far passare questi mesi, poi i pugliesi li manderanno a casa. Ed Emiliano lo sa… per questo gli è venuta la FITTITE!”